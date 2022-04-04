Ukraynalı gazeteci Bucha'daki vahşeti anlattı!

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Dünya dünden beri Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde. Rus birliklerin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri aldı.

Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Bucha'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaştı.

UKRAYNALI GAZETECİ BÖLGEDE YAŞANILANLARI ANLATTI

Gazetecilerin çektiği fotoğraflar infial yaratırken başkent Kiev'de yayın yapan Kyiv Independent gazetesi muhabiri Anastasia Lapatina bölgedeki son gelişmeleri anlattı.

'Ruslar ellerini arkadan bağladıktan sonra sivilleri vuruyor' diyen Lapatina sözlerine şöyle devam etti;

'Kiev bölgesinin her yerinde, sokaklarda, arabalarda, insanların bahçelerinde cesetler var. Toplu mezarlar kimliği belirsiz cesetlerle dolu. Pek çok aile sevdiklerine ne olduğunu asla bilemeyecek.'

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'TECAVÜZÜ SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR'

Bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin 'Bir silah olarak tecavüz: Ukrayna'da maruz kalınan büyük ölçekte cinsel şiddet ortaya çıkıyor' başlıklı haberi bölgede yaşanılanları gözler önüne serdi.

Haberde çekilen Rus güçlerinden geri alınan bölgelerden cinsel şiddete dair artan kanıtlar ortaya çıktığı belirtilerek 'Ukrayna genelinde kadınlar tecavüz tehdidiyle bir savaş silahı olarak boğuşuyor' denildi.

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi. Ukrayna’nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.

Cinsel saldırı mağdurlarını destekleyen bir yardım kuruluşu olan La Strada Ukrayna'nın başkanı Kateryna Cherepakha ile konuşan gazete bölgeden gelen yeni görüntüler ve bilgiler ışığında haberde şu ifadelere yer verdi;

'Kremlin'in 24 Şubat'ta komşusunu işgal etmeye başlamasından bu yana Rus kontrolü altındaki bölgelerde sivillere karşı yargısız infaz, tecavüz ve işkencenin kullanıldığına dair artan kanıtlara bir yenisini ekliyor.'

Ukrayna Cumburbaşkanı Irpin'e gelerek incelemelerde bulundu. Zelenski'nin yoğun güvenlik önelmeleri alınan bölgeden Bucha'ya geçmesi bekleniyor.

Çatışmalar nedeniyle mağdurlara ulaşmakta zorluk yaşandığının altını çizen Cherepakha ise Guardian'a şunları söyledi;

'Tecavüz, barışçıl zamanlarda bile yeterince bildirilmeyen bir suç. Öğreneceklerimizin buzdağının görünen kısmı olacağından endişeleniyorum.'

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İLK RESMİ SORUŞTURMA

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova geçtiğimi haftalarda gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova (resimde), Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kocayı öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açmıştı. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova (resimde), Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kocayı öldürüp karısına tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açmıştı.

RUSYA HANGİ SUÇLARI İŞLEDİ?

BBC’nin Rusya’nın çekildiği bölgelerdeki görüntülerle ilgili konuştuğu bir uzman, Buça'daki görüntülerin "açık şekilde" savaş suçu olduğunu değerlendirdi.

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Dr Michael Newton’a göre Rusya şu ana kadar bu suçları da işledi:

Sivillerin kasıtlı hedef alınması

Sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması

Hedef gözetmeden yapılan bombardıman

Sivil halkın açlığa mahkum edilmesi

Ukrayna işgalinde işlenen savaş suçlarının yalnızca istisnai durumlara ait olmadığını da savunan Newton, bu duruma genel şekilde rastlandığını söyledi.

Rusya Buça’daki görüntülerin yalan haber olduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı suçluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin başından bu yana 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti.