Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki 3'ncü tur müzakere sona erdi! İlk açıklama geldi

#RUSYA#Ukrayna#Müzakere
Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki 3ncü tur müzakere sona erdi İlk açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'nci gününde, Belarus sınırında düzenlenen müzakerelerin 3'üncü turu sona erdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, müzakerelerde insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladıUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladıHaberi Görüntüle


"KÜÇÜK AMA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Video mesajında Podolyak, müzakerelerde insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Müzakere heyetinde Ukrayna'yı temsil eden Podolyak, görüşmelerin durumu önemli ölçüde düzeltecek bir sonuca varmadığını aktardı. Öte yandan Podolyak, heyetler arasındaki ateşkes görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

Gözden Kaçmasın

İşte Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası Azakta bekletilen gemiler Türkiyeye gelecekİşte Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen gemiler Türkiye'ye gelecekHaberi Görüntüle

Müzakerelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Müzakere

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna