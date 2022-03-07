Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki 3'ncü tur müzakere sona erdi! İlk açıklama geldi

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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki üçüncü tur görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.







"KÜÇÜK AMA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Video mesajında Podolyak, müzakerelerde insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. Müzakere heyetinde Ukrayna'yı temsil eden Podolyak, görüşmelerin durumu önemli ölçüde düzeltecek bir sonuca varmadığını aktardı. Öte yandan Podolyak, heyetler arasındaki ateşkes görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

Müzakerelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.