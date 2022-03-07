Son dakika: İşte Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen gemiler Türkiye'ye gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya lideri Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, o görüşmenin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını AK Parti MYK'sıyla paylaştığını belirten Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Erdoğan'ın muhatabı Putin'e iki ülke arasındaki ticarette Euro ve dolar dışında ruble, yuan ve altınla da alışveriş yapabileceklerini söyledi.

Görüşmede Erdoğan, Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek ve buğday hammaddesi yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi hatırlattı. Putin de söz konusu gemilerin Türkiye'ye çıkışıyla ilgili talimat vereceğini belirtti.