Son dakika: Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfetti

Dünya tabiri caizse yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile boğuşuyor.

Virüs ile birlikte ortaya çıkan varyantlar ise salgının kontrol altına alınması önündeki en büyük engel olarak lanse ediliyor.

Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan varyant sonrası pek çok ülke alarma geçmiş, ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti.

Rusya'dan gelen haber ise virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini duyurdu.

Ülkenin başkenti Moskova'da görülen yeni varyant ile ilgili henüz detaylı bir resmi açıklama yapılmış değil.

AŞI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus bilim insanları aşıların yeni varyant üzerinde etkili olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı.

Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'ndeki akademisyenler, yeni varyantın ülkede hızla artan vaka sayılarından sorumlu olabileceğini öne sürdüler.

Bugüne kadar yaklaşık 5.25 milyon vakanın görüldüğü Rusya'da 130 bine yakın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Dün 13 bin 297 yeni vaka bildiren Rusya, aşı kullanımını ilk onaylayan ülke olmasına rağmen ülkede sadece her 100 kişiden 12'si en az bir doz aşı olmuş durumda.

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verdi.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 64 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 828 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsten en çok etkilenen ülke konumundan bulunan ABD'de Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 600 bini geçti.

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Salgın ile mücadele kapsamında Çin 904 milyon 130 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Türkiye bu listede 10. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 35 bin 749 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 41,24 oldu. 21 milyon 178 bin 363 kişiye ilk doz, 13 milyon 857 bin 386 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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