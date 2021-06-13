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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.06.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Şoke eden koronavirüs raporu: 2021'deki ölümler şimdiden 2020'yi geride bıraktı

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Şoke eden koronavirüs raporu: 2021'deki ölümler şimdiden 2020'yi geride bıraktı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümler mercek altına alındı. 2021'deki ölümlerin şimdiden tabiri caizse kâbus gibi geçen 2020'yi geride bıraktığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızada olan koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümler mercek altına alındı. 2021'deki ölümlerin şimdiden tabiri caizse kâbus gibi geçen 2020'yi geride bıraktığı ortaya çıktı.

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı, yaklaşık 4 milyon kişinin ölümüne neden oldu.

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Virüsün hayatımıza girmesi ile 2020 yılı 'kâbus yılı' olarak ilan edildi. Ancak görünen o ki 2021, 2020'den daha da kötü bir yıl olacak.

Zira New York Post'ta yer alan habere göre, 2021'de yaşanan virüse bağlı ölümlerin şimdiden 2020'yi geride bıraktığı ortaya çıktı.

2020 yılının tamamında yaklaşık 1.88 milyon kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Aynı habere göre, henüz yarısını yeni bitirdiğimiz 2021'de ise bu sayı 1 milyon 884 bin olarak kayıtlara geçti.

Şoke eden koronavirüs raporu: 2021deki ölümler şimdiden 2020yi geride bıraktı

Bunun temel nedeni olarak aşı adaletsizliği gösterildi. Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla aşı yapılsa da aşılar ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerde uygulandı.

Uzmanlar her geçen gün artan aşı karşıtlığının ve pandemi önlemlerine uyulmamasının da bu duruma zemin hazırladığı görüşünde.

ABD'deki toplam 599 bin koronavirüs ölümü yaşandı. Bu ölümlerin 352 bini 2020 yılında, 247 bini ise 2021'in ilk yarısında gerçekleşti.

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Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'daki ölü sayısı geçen yıl 195 binken bu yılın ilk 6 ayında 289 bin oldu.

Pandeminin yeni merkezi olarak anılan Hidistan'da da durum farklı değil. 2020'de 149 bin kişinin hayatına mal olan virüs 2021'in ilk yarısında 218 bin kişiyi öldürdü.

Öte yandan dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 84 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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