Son dakika: Pfizer CEO'sundan aşı açıklaması

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Gezegenimiz tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde...

Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla'dan aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar geldi.

ABD'nin bir yıl içinde normale döneceğini düşündüğünü söyleyen CEO, koronavirüs aşılarının ise hayatlarımızdan çıkmayacağı görüşünde.

Bourla'ya göre, insanlar pandemi sona erdikten sonra da güçlendirici aşıları olmaya devam edecek.

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CEO, insanların o yıl grip virüsünün en olası varyantına karşı korunmak için her yıl grip aşısı olmalarına benzer şekilde, insanların her yıl koronavirüs güçlendirici aşıları almaya devam etmeleri gerekeceğini söyledi.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 232 milyon 495 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 760 bine ve iyileşenlerin sayısı 209 milyon 118 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 728 bini, Hindistan'da 33 milyon 678 bini, Brezilya'da 21 milyon 343 bini ve İngiltere'de 7 milyon 664 bini geçti.

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede 65 yaş üstü kişilere gelecek yıl başında üçüncü doz aşıyı uygulama kararı aldı.