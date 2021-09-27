Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs aşısının 4 yan etkisi

FDA'yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer'in yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb CNBC'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi; 'Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi iki yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaket ile karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek.'