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GeriDünya Son dakika: Ida Kasırgası New York'u vurdu! Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu
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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 02.09.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ida Kasırgası New York'u vurdu! Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

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Son dakika: Ida Kasırgası New York'u vurdu! Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

AFP'den gelen son dakika haberine göre, yaklaşmakta olan Ida Kasırgası nedeniyle New York'ta OHAL ilan edildi. Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de metro istasyonlarını su bastı, havaalanında ulaşım askıya alındı. sosyal medyada paylaşılan görüntüler felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

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  • New York ve New Jerseyde kasırga felaketi
  • New York ve New Jerseyde kasırga felaketi
  • New York ve New Jerseyde kasırga felaketi
  • New York ve New Jerseyde kasırga felaketi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.

New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece, kent genelinde rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.

De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda halktan dışarı çıkmamalarını istedi.

Yaklaşık 8,5 milyon insanın yaşadığı New York'a rekor yağış bırakan Ida Kasırgası, evler, yollar ve metro istasyonlarının sel baskınlarına uğramasına yol açtı.

Son dakika: Ida Kasırgası New Yorku vurdu Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı
Hava koşulları kaynaklı afetler 50 yılda beş kat arttı

 

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerde de su baskınları olduğu görüldü.

Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.

New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı.

Son dakika: Ida Kasırgası New Yorku vurdu Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

Birçok tren seferi durdurulurken, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca New York'ta acil bir durum araçların kullanılması yasaklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sellerin New York'un ünlü semti Manhattan'daki evlerin kapılarını kırdığı görüldü ve insanlar boğulmaktan son anda kurtuldu.

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Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), New York'un ortasındaki Central Park'a bir saat içinde sekiz santimetre yağış düştüğünü duyurdu. Park'taki birçok araç sularda kayboldu.

 

Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde yüz binlerce ev elektriksiz kalmıştı.

Son dakika: Ida Kasırgası New Yorku vurdu Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

Kasırga, ABD'nin doğusunda doğru ilerliyor.

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