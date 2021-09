Son dakika: Ida Kasırgası New York'u vurdu! Kıyamet filmini andıran görüntüler kan dondurdu

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.

New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece, kent genelinde rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.

De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda halktan dışarı çıkmamalarını istedi.

Yaklaşık 8,5 milyon insanın yaşadığı New York'a rekor yağış bırakan Ida Kasırgası, evler, yollar ve metro istasyonlarının sel baskınlarına uğramasına yol açtı.

Our infrastructure is not ready for climate change, a thread from tonight. 28th St. subway station pic.twitter.com/uYemJKB8yg

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerde de su baskınları olduğu görüldü.

Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.

New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı.

Birçok tren seferi durdurulurken, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.

Ayrıca New York'ta acil bir durum araçların kullanılması yasaklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sellerin New York'un ünlü semti Manhattan'daki evlerin kapılarını kırdığı görüldü ve insanlar boğulmaktan son anda kurtuldu.

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), New York'un ortasındaki Central Park'a bir saat içinde sekiz santimetre yağış düştüğünü duyurdu. Park'taki birçok araç sularda kayboldu.

#Flooding has all but shut down New York's subway. #NewJersey rail service is mostly suspended, and flights are halted at #NewarkAirport #NewYork pic.twitter.com/8ULJU85VGV