Bu kasaba tam 72.000 ton elmas ile kaplı! Dünya'ya çarpan bir asteroid bu kasabayı elmasa boğdu

Almanya, tarihî ve kültürel zenginliğiyle ünlü pek çok kasabaya ev sahipliği yapıyor. Bu zenginlikleriyle de her yıl binlerce gezgini kendine çekiyor. Almanya kasabaları denince akla ilk gelen yer elbette Rothenburg ob der Tauber… Masalsı kasaba, Orta Çağ'ın büyüleyici atmosferini günümüze taşıyor.

Bavyera Alpleri’nin eteklerinde yer alan ve turistlerin gözdesi olan Füssen de nehirleri, gölleri ve muhteşem doğasıyla ön plana çıkıyor. Bir diğer popüler adres de Heidelberg. Ülkenin en eski üniversite yerleşimlerinden biri ve romantik atmosferiyle dikkat çekiyor.

15 MİLYON YIL ÖNCE DÜNYAYA BİR GÖK TAŞI ÇARPTI VE…

Almanya’nın popüler kasabalarının yanı sıra çok fazla bilinmeyen ve hikayesi ile kendine hayran bırakan sıra dışı bir kasaba daha var: Nördlingen.

Neredeyse tüm binalarının duvarlarında yaklaşık 72.000 ton elmas gömülü olmasıyla eşi benzeri bulunmayan Nördlingen, bir gök taşı krateri üzerinde yer alıyor. Kasabadaki bu elmaslar ise varlığını 15 milyon yıl önce dünyaya çarpan ve çıplak gözle görülebilen bir asteroide borçlu.





YEREL HALK 60'LI YILLARA KADAR FARKINDA DEĞİLDİ

Ancak, 1960'larda iki ABD'li jeolog Eugene Shoemaker ve Edward Chao kasabaya gelene kadar yerel halk bu göz kamaştırıcı olgunun farkında değildi.

Neredeyse kusursuz dairesel bir yapıya sahip olan kasaba, tam bir krateri dolduruyor gibi görünse de, Nördlingen aslında 26 km genişliğindeki Nördlinger Ries kraterinin içinde yer alıyor ve kasabanın dairesel şekli tamamen tesadüf.

Bu dairesel yapı kasabaya masalsı bir hava katıyor. Kasaba, bu masalsı görünümü sebebiyle 1971 yapımı Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası filminde de yer aldı.

NEREDEYSE TÜM KASABA ELMASTAN

Nördlingen sakinleri, Nördlinger Ries kraterinin volkanik bir patlamanın sonucu olduğunu varsayıyordu. Ancak Shoemaker ve Chao kratere Dünya'ya çarpan bir asteroidin neden olduğundan şüpheleniyorlardı. Kasabayı ziyaret ettiklerinde kilisenin duvarlarının minik elmas kümeleriyle dolu olduğunu gördüler ve teorilerinin doğru olduğunu anladılar.

Haberin Devamı

Yaklaşık 15 milyon yıl önce saniyede 25 km hızla hareket ettiği düşünülen 1 km genişliğindeki asteroit Dünya'ya öyle bir güçle çarptı ki Nördlinger Ries kraterini yarattı. Ve kayanın içindeki karbon kabarcıkları, patlamanın basıncı ve ısısı altında küçük elmaslara dönüştü.

Jeolog ve Nördlingen Ries Krater Müzesi müdürü Dr. Stefan Hölzl BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünyada bu tür asteroid çarpma malzemesinin binalar için kullanıldığı bazı yerler var, ancak bu miktara yakın değil. Burada tüm kasabayı inşa etmek için kullanılmış.”

KİLİSEDE TOPLAM 5000 KARAT DEĞERİNDE ELMAS VAR

Haberin Devamı

Sadece Nördlingen'deki St George Kilisesi'nin toplamda 5000 karat değerinde elmas içerdiği düşünülüyor.

Hölzl, Apollo 14 ve Apollo 16 uzay görevlerindeki NASA astronotlarının, uzayda bulabilecekleri taş türleri hakkında bilgi edinmek için Ay keşiflerinden önce Nördlingen'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Öte yandan Nördlingen sakinlerinin bu elmaslar sebebiyle zengin olamayacağını da ekleyelim. Elmaslar kasabanın ışıl ışıl kalmasına yardımcı olsa da herhangi bir ekonomil değerleri bulunmuyor.

