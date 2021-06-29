Son dakika: Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor... Sel korona mezarlarını ortaya çıkardı

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2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) Delta varyantı ile can almaya devam ediyor.

Delta varyantının çıktığı ülke olan Hindistan'da kriz bitmek bilmiyor. Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu ülkede defin işlemlerine de yetişilemiyor.

Bu nedenle ülkede cesetler üst üste yakılıyor ya da hızlıca gömülüyor. Derin kazılmayan ve kimi zaman topluca gömülen bedenler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel virüs nedeniyle yaşamını yitirip sahile gömülen insanların cesetleri ortaya çıkardı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yaşanan olayda onlarca cansız bedenin Ganj Nehri'nde yüzdüğü görüldü.

Koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleri Ganj nehrinde yüzerken uzmanlar bu durumun virüsün daha da yayılmasına neden olabileceği uyarasında bulundu.

102 GÜN SONRA BİR İLK

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 37 bin 566 yeni vaka tespit edilirken 907 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı 102 gün sonra ilk kez 40 binin altına düşerken, günlük can kaybı sayısı dünün ardından bir kez daha 1000'in altında kaldı.

Vaka sayısı en son 18 Mart'ta 40 binin altında kaydedilmişti. Vaka sayısı 19 Mart'ta 40 binin, 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte 56 bin 994 hasta iyileşirken tedavisi süren hasta sayısı 552 bin 659'a geriledi. İyileşenlerin sayısı uzun süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 366 bin 601 kişinin iyileştiği ülkede iyileşme oranı yüzde 96,87'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 316 bin 897'ye, can kaybı sayısı 397 bin 637'ye çıktı.

GERÇEK ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Ancak ülkedeki ölü sayısının resmi rakamlardan kat kat daha fazla olabileceği belirtiliyor. Londra'daki Middlesex Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları ülkedeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamın 5 katı yani 2 milyon olabileceğini açıkladı.

Middlesex Üniversitesi'nde matematikçi olan Murad Banaji, bu sonuca popülasyonda antikorların varlığını gösteren seroloji testlerine ait verileri kullandığı modellemesi ile ulaştığını belirtti.

Son günlerde gerçek vaka sayısını açıklamadığı iddiası ile eleştirilen Hindistan ile ilgili benzer bir açıklama ABD'den de geldi.

Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları tıpkı İngiliz meslektaşları gibi ölü sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

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