Son dakika... Netanyahu: İran’a saldırıyoruz

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CNN Türk'te Gece Görüşü programında gazeteci Hande Fırat'ın aktardığı bilgilere göre; Netanyahu katıldığı basın toplantısında "Doğrudan İran'la çatışıp çatışmadığı" sorusu üzerine "İran'a saldırmadığımızı kim söylüyor. İran'a saldırıyoruz" şeklinde cevap verdi.

CNN Türk muhabiri Çağdaş Şenlik:

Son günlerde bölgede yaşanan bir hareketlilik söz konusu idi. Bu hareketliliğe ilişkin Netanyahu'ya bir soru soruldu. Netanyahu, "İran'a saldırıyoruz. İran'a saldırmadığımızı kim söylüyor." şeklinde yanıt verdi.

Ardından Netanyahu'ya 'bu saldırılara ilişkin resmi bir açıklama gelecek mi?' diye sorudu ancak bu soruya yanıt vermedi.

Konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı. Ancak belirtelim... İran sahasında İsrail İHA'larının uçtuğu da İsrail medyasında yer alan haberler arasında yer alıyor.