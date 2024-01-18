İsrail bu gelişme ile çalkalanıyor…  ABD ilk adımı attı: Netanyahu'ya son darbe en yakın müttefikinden geldi

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'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden 104 gün geçti.

Aksa Tufanı Operasyonu'na cevap olarak Gazze'ye bomba yağdıran ve sivilleri de hedef alan İsrail'de gündem ABD'den gelen haber.

NBC News'ün yayınladığı haber İsrail'de adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Söz konusu habere göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda Başbakan Benjamin Netanyahu üzerindeki baskıyı artırıyor ve bu durum, Biden yönetiminin konuyla ilgili Netanyahu ile görüş ayrılıkları konusunda artan hayal kırıklığını ortaya koyuyor.

'Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki hayal kırıklığı artıyor' başlığını atan ABD'li yayın organına göre, Biden yönetimi yetkilileri, Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulması beklentisiyle diğer İsrailli liderlerle birlikte zemin hazırlıyor.

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Bu haberi okurlarına aktaran İsrail merkezli Jerusalem Post ise bunu 'Netanyahu'nun arkasından iş çevirmek' şeklinde yorumladı.

Blinken, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı röportajda, 'Bugün Orta Doğu'da geçmişte sahip olmadığımız derin bir bölgesel fırsata sahibiz. Zor olan bunu gerçekleştirmektir' dedi.

Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirecek doğru başbakan olup olmadığı sorulduğunda Blinken 'Bunlar İsraillilerin alması gereken kararlar' yanıtını verdi ve 'Bir dönüm noktasındayız' diye ekledi.

Biden yönetiminden çok sayıda adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin yorumlarına dayanan habere göre, Suudi Arabistan ve diğer dört Arap ülkesi, 'yeniden canlandırılmış Filistin Yönetimi' ile birlikte savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul etti.

Suudiler, İsrail'in nihai olarak bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmesi halinde İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyi de kabul etti.

İsrail istihbaratının bu derecede başarısız olduğu ve bu kadar çok kayıp verdiği son sefer, neredeyse 50 yıl önce, Mısır ve Suriye'nin Yom Kippur'da İsrail'i işgal ettiği gündü. Meir, 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonraki yıl 1974'te başbakanlıktan istifa etmişti.

NETANYAHU TEKLİFİ REDDETTİ

Yetkililer NBC'ye şunları söyledi: 'Netanyahu teklifi reddetti. Blinken'e Filistin devletine izin veren bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını söyledi.'

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Bu durumun Washington'da rahatsızlık uyandırdığını aktaran ABD'li haber kanalı söz konusu haberinde şu ifadelere yer verdi;

'3 üst düzey ABD'li yetkili, Biden yönetiminin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için Netanyahu'yu görmezden geldiğini söylüyor. Birkaç üst düzey ABD yetkilisi NBC News'e Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söyledi.'