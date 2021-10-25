Son dakika... NASA Başkanı Bill Nelson'dan UFO itirafı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı Yalan makinesi ayrıntısı... Oda içinde oda vardıMOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı! Yalan makinesi ayrıntısı... 'Oda içinde oda vardı'#MİT
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Kadıköyde maçın ardından... Çok kötü, son derece yetersizKadıköy'de maçın ardından... 'Çok kötü, son derece yetersiz!'#Fenerbahçe
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
PCR testinde büyük sahtekarlık Şeytanın bile aklına gelmezPCR testinde büyük sahtekarlık! Şeytanın bile aklına gelmez#İstanbul
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Her detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskeletHer detayı korkunç: Üç çocuk ve bir iskelet!#ABD
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
NASA dan UFO itirafı Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyorNASA 'dan UFO itirafı! Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyor#NASA
Pınar Altuğu kızdıran yorum: Bu benim bedenimPınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!#Pınar Altuğ
Beyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladıBeyoğlu’nda hareketli anlar... Kurşun yağdırdı, polis üzerine atladı#Polis
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Özcan Denizi darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattıÖzcan Deniz'i darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını anlattı#Feyza Aktan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... NASA Başkanı Bill Nelson'dan UFO itirafı!

#NASA#UFO#Dünya
Son dakika... NASA Başkanı Bill Nelsondan UFO itirafı

Son dönemde sızan görüntüler ve raporlar ile gündemden düşmeyen UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi. Nelson'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Haberin Devamı

ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.

Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğü belirti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız.'

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

NASA canlı yayınında şoke eden görüntüler... UFO paniği

İlgili Haber:NASA canlı yayınında şoke eden görüntüler... UFO paniği!

Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Haberin Devamı

Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' demişti.

Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti.

Obama programda şu ifadeleri kullanmıştı;

'İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz.'

İlgili Haberler:

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık EmineBu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#NASA#UFO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!