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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.07.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

NASA canlı yayınında şoke eden görüntüler... UFO paniği!

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NASA canlı yayınında şoke eden görüntüler... UFO paniği!

Sosyal medya NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayını konuşuyor. Görüntülerde en az 10 adet tanımlanamayan nesnenin yer alması UFO tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Dünya dışı yaşam arayışı bilim dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Henüz Evrende yalnız olmadığımızı kanıtlar nitelikte bir keşfe imza atmadık.

Ancak son dönemde peş peşe gelen UFO görüntüleri ve açıklamaları sonrası dünyanın kafası karışık.

UFO'ların gerçek olduğuna inananların oranı tüm zamanların en yüksek oranına ulaşırken NASA'nın görüntüleri tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) kamerasına takılan görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NASA canlı yayınında şoke eden görüntüler... UFO paniği

NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayınına yansıyan görüntülerde tanımlanmayan en az 10 tane nesne görüldü.

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olay 'Mr MBB333' isimli bir kullanıcı tarafından fark edildi. Mr MBB333'nin YouTube'a yüklediği görüntüler kısa sürede viral oldu.

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ABD dünyanın merakla beklediği UFO raporunu geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu raporu hazırlamak için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı incelemişti.

Bilim insanlarından çok konuşulacak uzaylı açıklaması
Bilim insanlarından çok konuşulacak 'uzaylı' açıklaması

Rapora göre, Amerikan istihbarat yetkilileri, Donanma pilotları tarafından görülen UFO'ların arkasında uzaylıların olduğuna inanmıyor. Ancak bu uçan nesnelerin ne olduğunu da açıklayamıyorlar.

Rapor bu fenomenlerin, ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını teyit ediyor.

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