Son dakika: Komşudan sevindiren haber! Tüm yangınlar kontrol altına alındı

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.

Yunanistan İtfaiye Dairesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre ülkede devam eden büyük orman yangını kalmadı, sadece belli noktalarda kontrol altına alınan birkaç küçük yangın devam ediyor.

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