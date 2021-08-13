Eğriboz yağmurla rahatladı

Yunanistan’da felaket manzaralarına neden olan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bunların çoğunun kundaklama sonucu çıktığını iddia etti. Miçotakis dün düzenlediği basın toplantısında “Son günlerde kundaklama sonucu çıkan yangın sayısı yüksek. Kundaklama eylemleri organize bir plan mı, bunu adli makamlar açığa kavuşturacak” diye konuştu. Yaşananlar karşısında Yunan halkından dilediği özür hakkında “Duygularımı dile getirdim. Özür dilemeye ihtiyaç duydum. Bu özür, aynı zamanda, eylem için kararlılığımızın başlangıcıdır” diyen Miçotakis, müdahalede geç kalındığı ve hava araçlarının yetersiz olduğu eleştirilerini reddetti.



18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına paralel olarak, ülkede ağustos ayı başından bu yana 18 şüpheli kasıtlı ya da ihmal sonucu kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı. İddialara göre, Atina’nın kuzeydoğusundaki Krioneri semtinde, gönüllü olarak itfaiyecilere yardım eden bir kişi, arkadaşlarına ‘hava atmak’ amacıyla üç kez kasten yangın çıkarıp söndürdü. Dördüncü teşebbüsünde çıkan yangını söndüremeyince yaptığı ortaya çıkan şüpheli, gözaltına alındı.

Atina’ya 60 km mesafedeki Eğriboz Adası’ndaki yangın, 550 bin dönüm araraziyi küle çevirdikten sonra, rüzgârın dinmesi ve yağan yağmur sayesinde 10’uncu gününde kontrol altına alındı.

BİLANÇO KORKUNÇ

Mora yarıdamasında ise Arkadia bölgesi hariç yangınlar söndürüldü. Avrupa Copernicus Uydu Sistemi verilerine göre, Yunanistan’da 2 Ağustos’ta başlayan 3 büyük yangında çarşamba gününe kadar toplam 855 bin dönüm ormanlık arazi kül oldu. Ayrıca 300 ev tamamen yandı, 1300 ev de hasar gördü. Yaklaşık 85 bin dönüm arazinin yandığı Atina’nın kuzeydoğusunda, 692 evde yapılan denetimlerde sadece 235’inin oturulabilir olduğu tespit edildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor