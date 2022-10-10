Son dakika... Kiev kâbusa uyandı! Art arda büyük patlamalar

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Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun zirve yaptığı Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi.

KENT MERKEZİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Patlamalar yerel saat ile 08.15'te meydana geldi. Görgü tanıkları kent merkezinden dumanlar yükseldiğini belirtti. Bölgedeki AFP muhabiri patlamaların olduğu bölgeye çok sayıda ambulansın hareket ettiğini belirtti.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, patlamaların Kiev'İn Shevchenko bölgesinde yaşandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada roketlerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinin de bulunduğu bölgeye atıldığını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu söyledi. Zelenski 'Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar'dedi.

ÖLÜ SAYISI BELLİ OLDU

Bu açıklamadan dakikalar sonra Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kiev merkezi kurtarma çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget A Brink, Kiev'e yapılan saldırının Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları tırmandırdığının işareti olduğunu belirtti.

LVİV'DE OKULLAR KAPATILDI

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, okulların bugün kapanacağını ve derslerin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca mobil iletişimde geçici kesintiler olduğunu söyledi.

BBC EKİBİ CANLI YAYINDA YAKALANDI

Ukrayna'nın başkentinin vurulduğu anlarda BBC ekibi bölgeden canlı yayındaydı.

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen videoda, yayını yapan muhabir bir anda arkasından gelen sese bakmak için dönüyor ve Rus füzelerini gördüğü anda şoke oluyor.

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Muhabir ilk başta yaşadığı kısa bir şaşkınlıktan sonra kendini koruma iç güdüsü ile öne gelip kafasını yere eğerken, stüdyodaki sunucu da adeta buz kesti.

Ukrayna basını Kiev'in haricinde Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro, Lviv, Ternopil'den de patlama haberleri geldiğini yazdı.

Rusya dün Zaporijya'yı vurmuş, saldırı nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.