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Tek kelime ile mucize! Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Rusya'nın 'intikam' saldırısından kurtuldu

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#Ukrayna Savaşı#Zaporijya#Dünya
Tek kelime ile mucize Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Rusyanın intikam saldırısından kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:40

Aylardır devam eden savaşta tansiyon Kırım'daki köprünün vurulması ile zirveye çıktı. Rusya bu hamleye Zaporijya'yı hedef alarak yanıt verdi. En az 17 kişinin hayatına mal olan saldırıdan saatler sonra gelen görüntü ise kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Yaşlı bir kadın füzelerin hedefi olan binanın enkazından sağ salim kurtarıldı. İşte o anlar...

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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Taarruza devam eden Ukrayna güçleri Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprüyü hedef alması ile tansiyon zirve yaparken Rusya bu saldırıya Zaporijya'yı vurarak yanıt verdi.

Söz konusu saldırı 'Kırım köprüsünün intikamı' olarak nitelendirildi.

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SAATLER SONRA KURTARILDI

Saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Ukrayna'dan dünyayı sevindiren bir görüntü geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yaşlı bir kadın füzelerin enkaza çevirdiği evden sağ salim kurtarıldı.

Ukraynalı yetkililer tarafından sosyal medyada yayılan görüntülerde enkazdan çıkarılan kadının güçlükle ayakta durduğı ve kurtarma ekiplerinin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.

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Tek kelime ile mucize Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Rusyanın intikam saldırısından kurtuldu

PUTİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU: TERÖR EYLEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya arasındaki geçişi sağlayan köprüye yapılan saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarak bunun bir ‘terör eylemi’ olduğunu öne sürdü.

Putin, Ukrayna’nın istihbarat servisinin Rusya altyapısının önemli bir kısmını hedefine aldığını aktardı. Rus yetkililer, patlamada üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumartesi günü Rusya’yı Kırım yarımadasına bağlayan tek köprüde yaşanan patlamanın ardından Rusya, köprü üzerindeki güvenliği sıklaştırmıştı.

Tek kelime ile mucize Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Rusyanın intikam saldırısından kurtuldu

PUTİN'E YANIT PODOLYAK'TAN GELDİ

Ukrayna, saldırının arkasında olduklarına dair bir açıklama yapmazken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Putin’in iddialarını 'Burada tek bir terörist devlet var, onun da hangisi olduğunu tüm dünya biliyor' sözleri ile reddetti.

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Podolyak, 'Putin, Ukrayna’yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç' dedi.

'YÜZYILIN İNŞAATI' OLARAK ANILIYOR

Rus medyasının 'yüzyılın inşaatı' olarak adlandırdığı köprüden Rusya’nın askeri teçhizatı, silahları ve askerleri geçiş sağlıyor.

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Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin ise saldırının gerçekleşmesinde Rus vatandaşlarının ve bazı yabancı devletlerin rol oynadığını öne sürdü.

Bastrykin, patlayan kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar bölgesinden geçtiğini aktardı.

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#Ukrayna Savaşı#Zaporijya#Dünya

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