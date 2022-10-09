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Son dakika: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Flaş Putin açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Son dakika: Ve Kremlin sessizliğini bozdu... Flaş Putin açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 15:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım köprüsünü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü Güvenlik Konseyi ile bir toplantıya başkanlık edeceği açıklandı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, 'Yarın cumhurbaşkanının Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle planlı bir toplantısı var' dedi.

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Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Saldırının ardından Rusya'nın atacağı adımlar merakla beklenirken Kremlin'den flaş bir açıklama geldi.

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım köprüsünü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü Güvenlik Konseyi ile bir toplantıya başkanlık edeceği bilgisine yer verildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, 'Yarın cumhurbaşkanının Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle planlı bir toplantısı var' dedi.

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PUTİN'DEN YENİ KARARNAME

Putin geçtiğimiz saatlerde Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararnameye imza atmıştı.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.'

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Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

Pazartesi günü yapılacak Güvenlik Konseyi'nde köprüye yönelik saldırı ve Ukrayna savaşındaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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