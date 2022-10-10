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Rusya'dan son dakika açıklaması... 'Ukrayna görüşmesi Türkiye'de olabilir'

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#RUSYA#Türkiye#Kremlin
Rusyadan son dakika açıklaması... Ukrayna görüşmesi Türkiyede olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 12:52

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadeleri yer aldı.

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Kremlin az önce yaptığı son dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı.

ERDOĞAN'IN 'EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ' GÖRÜŞÜLEBİLİR

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapma teklifinin masaya gelip gelmeyeceği sorulduğunda bunun mümkün olduğunu söyledi.

Peskov açıklamasında "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

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KİEV SALDIRISI İÇİN YORUM YAPILMADI

Kremlin, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sorular hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmirtri Peskov ise "Tüm bunlar özel askeri operasyonumuz çerçevesindedir. Konuya ilişkin tüm cevaplar savunma bakanlığımızdan alınmalıdır" dedi.

Rusyadan son dakika açıklaması... Ukrayna görüşmesi Türkiyede olabilir

ERDOĞAN MÜZAKERE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Antalya ve İstanbul'da ev sahipliği yapan Türkiye'nin, iki lider arasındaki müzakerelere de ev sahipliği yapabileceğini belirterek hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye müzakere çağrısında bulunmuştu.

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Rusya daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış görüşmelerine arabuluculuk yapma teklifi için, iki tarafın 'ev ödevlerini yapmaları' durumunda liderlerin bir araya gelebileceğini belirtmişti.

RUSYA BAŞKENT KİEV'İ VURDU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah peş peşe 3 büyük patlama meydana geldi. Ukrayna Rusya'nın sadece bugün Ukrayna'ya 75 füze fırlatıldığını bunların 41'inin havada imha edildiğini açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev'deki patlamaların ardından ilk defa konuşan Putin, Rusya'nın saldırılara aynı şiddette yanıt vereceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu belirtti ve 'Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar' dedi.

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