Rusya'dan son dakika açıklaması... 'Ukrayna görüşmesi Türkiye'de olabilir'

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Kremlin az önce yaptığı son dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı.
ERDOĞAN'IN 'EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ' GÖRÜŞÜLEBİLİR
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapma teklifinin masaya gelip gelmeyeceği sorulduğunda bunun mümkün olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasında "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.
KİEV SALDIRISI İÇİN YORUM YAPILMADI
Kremlin, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sorular hakkında yorum yapmayı reddetti.
Kremlin sözcüsü Dmirtri Peskov ise "Tüm bunlar özel askeri operasyonumuz çerçevesindedir. Konuya ilişkin tüm cevaplar savunma bakanlığımızdan alınmalıdır" dedi.
Rusya daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış görüşmelerine arabuluculuk yapma teklifi için, iki tarafın 'ev ödevlerini yapmaları' durumunda liderlerin bir araya gelebileceğini belirtmişti.
RUSYA BAŞKENT KİEV'İ VURDU
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah peş peşe 3 büyük patlama meydana geldi. Ukrayna Rusya'nın sadece bugün Ukrayna'ya 75 füze fırlatıldığını bunların 41'inin havada imha edildiğini açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kiev'deki patlamaların ardından ilk defa konuşan Putin, Rusya'nın saldırılara aynı şiddette yanıt vereceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu belirtti ve 'Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar' dedi.
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