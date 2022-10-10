Rusya bundan sonra ne yapacak? Medvedev'den korkutan açıklama...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 8. ayında devam ederken geçtiğimiz cuma günü Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Putin saldırıyı 'terör eylemi' olarak tanımladı, Kremlin terör saldırısını hazırlayan ve destekleyen kişilerin tespit edildiğini duyurdu.

BAŞKENT KİEV'DE PATLAMA SESLERİ



İki ülke arasında yükselen gerilim dünya çapında enişlerin artmasına neden oldu. Rusya'nın yapacağı misillemeye ilişkin sayısız iddia ortaya atılırken bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'den korkutan bir haber geldi. AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre sabah saatlerinde başkentte 3 büyük patlama meydana geldi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.

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PUTİN AYLAR ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ: "KÖPRÜYE ZARAR GELİRSE KİEV'İ VURURUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle inşa edilen ve 2018'de açılışı yapılan köprü, Ukrayna'da özellikle güneyde savaşan Rus askerlerine askeri teçhizatın taşınmasında ve askerlerin feribotla taşınmasında kilit bir ulaşım bağlantısıydı.

Rusya, Ukrayna'daki çatışmalara rağmen köprünün güvenliğini korumuştu ancak Kiev'i saldırıya uğraması halinde misilleme yapmakla tehdit etmişti. Putin'in Ukrayna savaşı devam ederken, haziran ayında, "Ukrayna bu köprüye zarar verirse Kiev'i vururuz" dediği biliniyor.



Kırım köprüsüne yapılan saldırının uydu görüntüsü

MİSİLLEME KARARI BUGÜN VERİLECEK

Kırım köprüsünü hedef alan saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün güvenlik konseyi ile 'acil durum' toplantısı yapacak ve Kiev'e verilecek cevaba karar verecek.

Kritik toplantıya Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, FSB iç istihbarat servisi başkanı Aleksandr Bortnikov ve Başbakan Mihail Mişustin de katılacak.

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DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN ARMAGEDDON SENARYOSU

Batı'da Putin'in cevabının nükleer olacağına dair endişeler var ancak Kremlin bu iddiaları yalanladı.

İngiliz General Lord Richard Dannatt, Kremlin'in Kırım'a yönelik bir saldırıyı 'kırmızı çizgi' olarak tanımladığına dikkat çekerek Putin'in artık Armageddon yaklaşımını seçebileceğini iddia etti.

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

MEDVEDEV KÖPRÜYE SALDIRANLAR ÖLDÜRÜLMELİ

Dünyada tüm gözler Rusya'nın yapacağı hamleye çevrilmişken Moskova Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev'den sert bir açıklama geldi.

Medvedev, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprüye yapılan saldırıdan sorumlu teröristlerin öldürmesi gerektiğini belirtti ve "Rusya bu suça ancak dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi teröristleri öldürerek yanıt verebilir. Rus vatandaşlarının beklentisi bu" dedi.



KORKUTAN UYARI: SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTABİLİR

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Medvedev'in açıklaması zaten yüksek olan tansiyonu zirveye çıkarırken bir korkutan uyarı da askeri analist Oleksandr Kovalenko'dan geldi.



Kovalenko, Espreso TV'ye yaptığı açıklamada Rusya'nın Kırım köprüsündeki patlamadan sonra sivil hedeflere yönelik saldırıları yoğunlaştırabileceğini söyledi.

Kovalenko bu saldırıların muhtemelen Sumy ve Çerihiv gibi sınır bölgelerine gerçekleştirilecek füze saldırıları olabileceğini iddia etti.