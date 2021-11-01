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Son dakika: İngiltere - Fransa gerilimi tırmanıyor... 48 saat süre verdi

#Fransa#İngiltere#Dünya
Son dakika: İngiltere - Fransa gerilimi tırmanıyor... 48 saat süre verdi

İngiltere, devam eden balıkçılık sorunuyla ilgili tehditlerini geri çekmesi için Fransa'ya 48 saat süre tanıdı, aksi takdirde bu ülkeye karşı "yasal işlem" başlatacağı uyarısında bulundu.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayan 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), ülkesi ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununa ilişkin Sky News'e açıklamalarda bulundu.

Truss, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık sektörümüze yönelik tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, harekete geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız." dedi.

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Fransızların haksız davrandığını ve ticaret anlaşmasının şartlarına uymadığını söyleyen Truss, "Eğer birisi bir ticaret anlaşmasında haksız davranırsa, onlara karşı dava açma ve bazı telafi edici tedbirler alma hakkınız var. Fransızlar geri adım atmazsa yapacağımız şey bu." ifadelerini kullandı.

Truss, Fransa'nın ne kadar süre içerisinde geri adım atması gerektiği sorulduğunda ise Truss, "Bu sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Bakan Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balıkçılık sorunu üzerinden İngiltere'ye yönelik tehditlerine ilişkin, Macron'un zorlu bir seçim döneminde olduğu için "mantıksız tehditler" yapıyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.

İki ülke arasında krize sahne olan bölgede daha önce Fransız ve İngiliz gemileri devriye görevlerinde bulunmuştu.

İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünlerin gümrükte sistematik olarak kontrol edileceğini ve deniz ürünlerinin ithal edilmesini yasaklayacaklarını ifade eden Attal, bunların dışında başka önlemlerin alınacağını ve gelecek günlerde açıklanacağını kaydetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Fransa'nın tehditlerinin ardından 28 Ekim'de Fransa'nın Londra Büyükelçisi Catherine Colonna'nın Dışişleri Bakanlığına çağırılması talimatı vermişti.

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Fransız yetkililer, küçük teknelerine İngiltere sularında balık avlamaları için daha fazla lisans verilmedikçe, İngiliz balıkçı teknelerini bazı limanlardan alıkoyacaklarını ve ülkeye giren kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerini sıkılaştıracakları uyarısında bulunmuştu.

Macron, G20 Zirvesi'nin ardından dün düzenlediği basın toplantısında,"İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." uyarısında bulunmuştu.

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İngiltere'nin Brexit anlaşmasını uygulamadığını, buna karşı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Macron, balıkçı sorununa ilişkin şunları söylemişti:

"Hiçbir gerilim istemiyorum ancak ciddi olunmalı. 10 aydır çalışıyoruz. (Fransız) balıkçıların bir kısmına lisans verildi, diğerlerine ise bilinmeyen nedenlerden dolayı verilmedi. Lisans konusunda hala bir metot belirlenmedi. Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği 'bu yaklaşımda devam ederseniz misilleme önlemleri olacak' deme hakkı var."

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