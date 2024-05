Tennessee'deki Methodist Le Bonheur Healthcare'de kardiyolog olan Dr. Sushant Khaire ise elma dışında muzun da ok etkili olduğunun altını çizdi.



Dr. Khaire, “Muz; lif, C vitamini, B6 vitamini, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengin bir gıda. Özellikle barındırdığı lif sindirime yardımcı olur, C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve B6 vitamini ise kalp, beyin ve sinirlerin gelişimi için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.