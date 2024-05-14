Son yıllarda çok popüler: ‘Güzellik yastığı’ ile kırışıklıkları önlemek mümkün mü? ‘Sabahları daha az şişlik ve kızarıklık oluşuyor ama…’

Uyku, sağlık için olduğu kadar güzellik için de oldukça önemli. Yeterince ya da düzgün uyku süresi alınmadığında ciltte ciddi kırışıklıklar oluşabilir.



Uzmanlara göre uyku kırışıklıkları gençlerde geçici ve gün geçtikçe kayboluyor. Ancak yaşlandıkça ve cilt doğal elastikiyetini kaybettikçe, uyku kırışıklıkları yüzde yerleşmeye başlıyor.



‘YAN YATMAK YÜZÜN UZAMASINA NEDEN OLABİLİR’

New York Post’ta yer alan bir habere göre, yan yatmak yüzde aşırı basıncın oluşmasına neden olabilir. Ayrıca haberde yan yatmanın ince çizgilerin, kırışıklıkların ve asimetrinin gelişimini hızlandırabileceğinin de altı çiziliyor.



“Yan yatmanın uyku kırışıklıklarına neden olabilmesinin birkaç sebebi var” diyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato ise şu önemli bilgilerin altını çizdi:



Yüzün yastığa baskısı: Yan yattığınızda, yüzünüzün bir tarafı yastığa bastırılır. Bu basınç, cildin zamanla uzamasına ve kırışmasına neden olabilir. Özellikle yanaklarda, çenede ve alın bölgesinde derin çizgilerin oluşumuna yol açabilir.



Tekrarlayan yüz hareketleri: Yan yatarken, yüzünüzdeki kaslar belirli bir pozisyonda kalmaya çalışır. Bu da tekrarlayan yüz hareketlerine ve mimik kırışıklıklarının oluşumuna yol açabilir.



Kolajen kaybı: Yaşlandıkça cildimiz doğal kolajen üretimini azaltır. Kolajen, cildin elastikiyetini ve dolgunluğunu sağlayan önemli bir proteindir. Kolajen kaybı, cildin daha kolay kırışmasına ve sarkmasına neden olur.







GÜZELLİK YASTIKLARI ETKİLİ Mİ?

İpek yastık kılıfları, halk arasında ‘güzellik yastığı’ olarak biliniyor. Bu yastık kılıfları için sürtünmeyi ve basıncı azaltarak cildin kumaşın üzerinde kaymasını sağladığı ve pamuk gibi diğer popüler malzemelere göre daha az nemi emdiğinin üzerinde duruluyor.



Ayrıca ipeğin losyonları, yağları ve serumları emme olasılığının daha düşük olduğunun altı çiziliyor. Peki bunlar ne kadar doğru?



Dr. Yasemin Fatih Amato, “Bu konuda kesin bir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, bazı araştırmalar ve deneyimler güzellik yastıklarının faydalı olabileceğini gösteriyor” dedi. Dr. Amato, şöyle devam etti:



Kısa vadeli faydalar: Bir çalışmada, ipek yastık kılıfı kullanan kişilerin sabahları ciltlerinde daha az şişlik ve kızarıklık yaşadıkları gözlemlenmiştir.

Uzun vadeli faydalar: Bazı kullanıcılar, düzenli olarak güzellik yastığı kullandıktan sonra ciltlerinde genel bir yumuşaklık ve pürüzsüzlük hissettiklerini bildirdi.



Farklı cilt tipleri: Yağlı ciltli kişiler, güzellik yastıklarının ciltlerini daha az yağlı hissetmelerine yardımcı olabileceğini fark edebilirler.







BU 6 MADDEYE DİKKAT!

Güzellik yastığı kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dr. Yasemin Fatih Amato, 6 maddede yapılması gerekenleri anlattı:



1- Doğal ipek veya saten kumaştan yapılmış bir yastık kılıfı tercih edin.



2- Yastık kılıfınızı haftada en az bir kez yıkayın.



3- Yatağa girmeden önce cildinizi makyajdan ve kirden arındırın.



4- Cildinizin nemli kalması için bol su için.



5- Cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri içeren besinler tüketin.



6- Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için her gün güneş kremi kullanın.







NEMLENDİRİCİLER ÇOK ÖNEMLİ

Cilt bakımı rutininize uygun takviyeleri eklemek, esnekliği artırmak ve uyku çizgileriyle diğer kırışıklıkların oluşumunu azaltmak için çok önemlidir.

Su kaybını önleyen kapatıcı cilt bakım ürünleri ile ciltte su tutan nemlendirici maddeler arasındaki farka dikkat çeken The Conversation’daki bir haberde “Nemlendiriciler oldukça önemlidir. Kolajen ve nem katarak kırışıklık oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı olabilir” deniyor.

Peki tüm nemlendiriciler etkili mi?

Bu soruma Dr. Yasemin Fatih Amato, “Nemlendiriciler oldukça ektilidir. Cilt bariyerini güçlendirir, ciltte nem dengesini sağlar. En önemlisi kuruluk, pullanma ve kaşıntıyı azaltır. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü hafifletir. Ancak her nemlendirici etkili değildir. Çünkü farklı nemlendiriciler farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Nemlendirici seçerken cilt tipinizi ve nemlendirme ihtiyacınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir” cevabını verdi.



Dr. Amato nemlendiricileri satın alırken ürün içinde yer alan maddelere dair ise şu bilgileri paylaştı:



Hyaluronik Asit: Cildin nem tutma kapasitesini artırır.



Seramidler: Cilt bariyerini güçlendirir ve nemi hapseder.



Gliserin: Cildi nemlendirir ve yumuşatır.



Jojoba yağı: Ciltte doğal bir yağ tabakası oluşturarak nemi hapseder.



Aloe vera: Cildi yatıştırır ve nemlendirir.







NEMLENDİRİCİLER NASIL KULLANILMALI?

Nemlendiricileri kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dr. Yasemin Fatih Amato, “Cilt temizlendikten sonra kullanılmalı. Yüzünüz, boynunuz ve dekoltenize nazikçe masaj yaparak uygulamalısınız. Günde en az iki kez, sabah ve akşam kullanılmalı. Güneşe çıkmadan önce güneş kremi kullanmak asla unutulmamalı” dedi.

BOL SU İÇMEK VE SAĞLIKLI BESLENMEK DE ÇOK FAYDALI

Başınızı nereye koyduğunuzun, hangi pozisyonu aldığınız ve hangi uyku öncesi ürünlerini sürdüğünüzün ötesinde, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de cilt için gerekli.



Pek çok uzmana göre bol su içmek, sigara dumanından kaçınmak, güneş kremi kullanmak, sebze ve fermente gıdalara ağırlık veren sağlıklı bir beslenmeyi sürdürmek, kırışıklıklara karşı verilen savaşın kazanılmasına katkıda bulunuyor.



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