Bir yılda tam 55 kilo verdi, reçetesini açıkladı! ‘En sevdiğim restoranlarda yemek yedim ve...’

Bazı insanlar için kilo vermek zorlu bir süreç anlamına gelebilir. Bazen doğru hamleleri yapıyor gibi görünseniz de istediğiniz sonuçları alamıyor olabilirsiniz. 30 yaşındaki Amerikalı Megan Tjelle de bu sorunu yaşayanlardan…



Tjelle’nin başı son 10 yıldır kilolarıyla dertteydi. Stresle başa çıkmak için sürekli yemek yiyor ve neşeyi yalnızca lezzetli yemeklerde buluyordu. Özellikle fast food ve kızarmış yemekler favorileriydi. 30’uncu yaş günü yaklaşırken kendine olan güvenini artık tamamen kaybetmişti ve bir değişiklik yapması gerekiyordu. Bu sefer sabırlı davrandı ve bir yıla yakın süreçte 55 kilo vermeyi başardı.



1- SABIR ÇOK ÖNEMLİ



Megan Tjelle, hızlı ilerleme görmediği zamanlarda bunu sinir bozucu bulduğunu söyleyerek kilo verme sürecinde sabrın çok önemli olduğuna vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Başlarda sürekli tartılıyordum ve kilo kaybı olmayınca çok üzülüyordum. Ama hep olumlu düşünmeye çalıştım. Çünkü kilo verme sürecinde sabır çok önemli. Kendime sürekli bir gecede kilo almadığımı ve bir gecede de kaybetmeyeceğimi hatırlatmak zorunda kaldım.”







2- TUTARLILIK DA ÖNEMLİ



Megan Tjelle, bu süreçte ilerleme kaydetmek için her gün yorucu egzersizler yapmasına veya aşırı kısıtlayıcı bir diyet uygulamasına gerek olmadığını fark etti. Tjelle, “Bu süreçte doğru adımlar atmak gerekiyor. Sürecin en önemli ve en zor kısmı başlamaktır. Kilo verme sürecinde biraz tutarlı olmak önemli” dedi.



3- KALORİ ORANI YÜKSEK İÇECEKLERDEN UZAK DURUN



Tjelle, gündelik yaşamında çok fazla kremalı ve şekerli kahve içiyordu. Bu içeceklerin bazıları 400 kalorinin üzerindeydi. Bu ürünleri azaltmanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu söyleyen genç kadın, “Kilo vermeye çalıştığınızda, bu kaloriler daha da artıyor. Hem bu içecekler bu süreçte sizi doyurmuyor hem de bir besin değeri sağlamıyor. Uzak durmak en iyisi" ifadelerini kullandı.







4- YAĞ KAYBINDA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ YÜRÜYÜŞ



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), verilerine göre dünya nüfusunun neredeyse yüzde 35-40’lık kısmı hareketsiz bir yaşam sürüyor. Egzersiz, özellikle de düzenli olarak yapılan yürüyüşler hareketsizlik nedeniyle gelişen hastalık riskini azaltabiliyor. Yürüyüş yapmanın istenilen etkileri yaratabilmesi için de haftada en az 3 ya da 5 kez 1 saat boyunca orta tempoda yapılması öneriliyor.



Ancak uzmanlar, yürüyüşün her ne kadar kolay bir egzersiz şekli olsa da düzenli bir yürüyüş programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca yürüyüş süresinin ve temposunun kişinin sağlık durumuna göre belirlenmesi gerekiyor.



Megan Tjelle de “Yürümek, kilo verme yolculuğumun başlarında açık ara en etkili egzersizdi. Yeni başlayanlar için harika bir aktivite. Çünkü kendinizi sakatlama riskinin çok düşük ve etkisi ise çok büyük” ifadelerini kullandı.







5- KALORİ SAYIMINA DİKKAT



Artık günümüz dünyasında paketli ürünlerin üzerinde, restoran veya iş yeri menülerinde, yemeklerin yanında, akıllı telefon ve saat uygulamalarında hemen hemen her yerde kalori değerleri sıkça karşımıza çıkıyor. Sindirim sisteminde sindirilip kanda emilebilen bütün besinler vücuda enerji sağlıyor. Fakat her besinin sağladığı enerji miktarının aynı olmadığı bilinmeli…



Megan Tjelle, “Bu süreçte kalori sayımına çok özen gösterdim. Örneğin bir gram karbonhidrat dört kalori, bir gram protein dört kalori, bir gram yağ ise hemen hemen dokuz kaloridir. Bunun gibi yediğim ve içtiğim her gıdada kalori sayımına özen gösterdim” dedi.



6- HOŞUNUZA GİDEN YİYECEKLERİ ARADA YİYEBİLİRSİNİZ



Tjelle, bu süreçte sevdiği her şeyin tadını ölçülü bir şekilde çıkarsa da yine de yağ kaybedebileceğini ve herhangi bir yiyecek grubunu kesmesine gerek olmadığını öğrendi.



“Aşırı kısıtlamanın, kısıtladığım yiyeceklerden daha fazlasını yememe yol açtığını fark ettim” diyen Tjelle, “Kilo verme yolculuğumda suşi restoranları da dahil olmak üzere en sevdiği mekanlarda yemek yedim. Çünkü hâlâ hayattan keyif almanın önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







7- EGZERSİZLERİ AKSATMAMAK GEREKİYOR



Yürüyüş dışında düzenli spor yapmak kilo verme sürecinin en kritik unsuru… Megan Tjelle, “Egzersiz ile yapılan direnç antrenmanları sayesinde yağ kaybını ciddi şekilde artırdım. Bu antrenmanlarla vücudunuzdaki kas kütlesini rahatlıkla koruyabilirsiniz. Özetle egzersiz, metabolizma hızını desteklemek ve daha fazla kalori yakmak için çok önemli” dedi.