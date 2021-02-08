Son dakika... Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor: Baraj felaketinde 14 kişi öldü, 150 kişiyse kayıp!

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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir buzulun bir barajı yıkması üzerine büyük bir sel meydana geldi. En az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Selin ardından 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e çıktığını aktaran yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığı bilgisini de paylaştı.

Chamoli polis yetkilileri, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade ederek, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİ NASIL MEYDANA GELDİ?

Himalayalar'daki buzulun kopması sonucu bölgedeki baraj yıkıldı, büyük sel suyu vadi boyunca aktı.

Kaybolan bazı kişilerin bölgedeki iki hidroelektrik santralinde çalıştığı düşünülüyor.

Çevredeki köyler tahliye edilirken yüzlerce asker ve askeri helikopter bölgeye arama kurtarma çalışmaları için gönderildi.

Nanda Devi buzulunun bir parçası Uttarkhand eyaletinin Tapovan bölgesinde kırılarak Dhauliganga Nehri’ne düştü. Bu olayın hemen ardından taşan nehir suları önüne geleni sürükledi.

Ordu, polis ve arama kurtarma ekipleri bölgede sel sularına kapılıp kaybolan vatandaşları aramaya dünden beri aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına 2 binden fazla görevlinin katıldığı bildirildi.

AP'de yer alan habere göre ekipler selden etkilenen hidroelektrik santrallerinden birinde yer alan tünelde mahsur kalan 37 işçinin sağ olarak kurtarılabilmesi için tüm dikkatini o bölgeye vermiş durumda.

Hindistan-Tibet sınır bölgesi askeri yetkililerinden H. Gurung, yaptığı açıklamada tünelin sel sularıyla birlikte moloz birikintisiyle dolduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin iş makineleriyle bu yığını kaldırarak mahsur kalan işçileri kurtarmaya çalıştığını aktardı.

Üst düzey bir Hint devlet yetkilisi de verdiği demeçte selden etkilenen iki santralde çalışan işçi sayısının tam olarak bilinmediğini, bu sebepten dolayı da kayıp sayısında artış ya da azalmalar olabileceğini aktardı.

'SU AKARKEN TOZ BULUTU OLUŞTU'

Bölgedeki evlerin yanı sıra Rishiganga ve Dhauliganga hidroelektrik projeleri de zarar gördü. Indian TV'ye konuşan yöre sakini Om Agarwal, "Su akarken, bir toz bulutu oluştu. Yer adeta bir deprem gibi sarsıldı" dedi.

'ÇOK HIZLI GELDİ'

Dhauli Ganga Nehri yakınlarında yaşayan Sanjay Singh Rana, Reuters'a verdiği bilgide "Çok hızlı geldi, kimseye haber verecek zaman yoktu. Bizi bile sürükleyip götüreceğini hissettim" dedi.

ELEKTRİK SANTRALİNDEKİ İŞÇİLER İÇİN ALARMA GEÇİLDİ

Uttarakhand Polis Müdürü Ashok Kumar, "Rishiganga Hidroelektrik Projesi olarak bilinen baraj yakınlarındaki elektrik santralinde çalışan 50'den fazla kişinin ölmüş olabileceğinden endişe duyuluyor" dedi. Yetkililer, asker ve polislerin işçilerin hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptığı duyurdu.

KURTARILAN İŞÇİ KABUS DOLU ANLARI ANLATTI

Felaketten kurtarılan ilk işçi olan Rakesh Bhatt, yaşananlarla ilgili olarak AP'ye konuştu.

Selin yeraltı tünelinde çalıştıklarında bir anda geldiğini aktarırken 'İlk anda yağmur suyu sandık ve tünele dolan suyun çekileceğini düşündük. Ancak suyla birlikte çamur ve moloz da tünele dolmaya başlayınca çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu anladık.' dedi.

Bhatt, yanındaki arkadaşlarından birinin cep telefonuyla yetkililere ulaştıklarını anlatırken '6 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. Bir yandan bizi kurtarmaları için dua ederken bir yandan da moralimizi yüksek tutmak için şakalaşıyorduk. Ben ilk kurtarılan kişi oldum. Bu büyük bir mucizeydi.' ifadelerini kullandı.