Son dakika... Ülke faciayı yaşıyor: 200'ün üzerinde kayıp var! İlk belirlemelere göre 9 kişi öldü

Nanda Devi buzulunun bir parçası Uttarkhand eyaletinin Tapovan bölgesinde kırılarak Dhauliganga Nehri’ne düştü. Bu olayın hemen ardından taşan nehir suları önüne geleni sürükledi.

'SU AKARKEN TOZ BULUTU OLUŞTU'



Bölgedeki evlerin yanı sıra Rishiganga ve Dhauliganga hidroelektrik projeleri de zarar gördü. Indian TV'ye konuşan yöre sakini Om Agarwal, "Su akarken, bir toz bulutu oluştu. Yer adeta bir deprem gibi sarsıldı" dedi.









'ÇOK HIZLI GELDİ'



Dhauli Ganga Nehri yakınlarında yaşayan Sanjay Singh Rana, Reuters'a verdiği bilgide "Çok hızlı geldi, kimseye haber verecek zaman yoktu. Bizi bile sürükleyip götüreceğini hissettim" dedi.



ELEKTRİK SANTRALİNDEKİ İŞÇİLER İÇİN ALARMA GEÇİLDİ



Uttarakhand Polis Müdürü Ashok Kumar, "Rishiganga Hidroelektrik Projesi olarak bilinen baraj yakınlarındaki elektrik santralinde çalışan 50'den fazla kişinin ölmüş olabileceğinden endişe duyuluyor" dedi. Yetkililer, asker ve polislerin işçilerin hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptığı duyurdu.



BAŞBAKAN MODİ: HERKES DUA EDİYOR

Başbakan Narendra Modi, durumu takip ettiğini belirtirken, "Millet oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" mesajı yayınladı.