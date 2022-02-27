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Son dakika haberi: Rusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

#Rusya#SWIFT#AB
Son dakika haberi: Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna işgali dördüncü gününe girerken, Batı Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek çok kritik bir hamle yaptı. Avrupa Birliği, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, İtalya ve müttefik ülkeler belirlenen Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

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Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD, Rusya'nın işgalini kınayan eşgüdümlü bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Rus güçleri Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine saldırı başlatırken, Rusya'yı uluslararası finans sistemi ve ekonomilerimizden daha fazla tecrit edecek yaptırımlar koyma kararı aldık.

* Gelecek günler içerisinde yürürlüğe koyulacak tedbirler arasında "seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılması" da bulunuyor.

* Bu, söz konusu bankaların uluslararası finans sistemiyle bağlantılarının kesilmesini sağlayacak ve küresel ölçekte işlem yapma kabiliyetlerine zarar verecek.

Batılı ülkeler ayrıca Rus oligarkların diğer ülkelerden vatandaşlık alma kabiliyetine de kısıtlama getirecek.

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Açıklamada, "Ukrayna'da savaşa ve Rus hükümetinin zararlı eylemlerine olanak sağlayan kişi ve tüzel kişilere karşı harekete geçmeye kararlıyız. Özel olarak Rus hükümetiyle bağlantılı zengin Rusların diğer ülkelerin vatandaşı olup finansal sistemlerimize erişim sağlamasına izin veren -altın pasaport olarak anılan- vatandaşlık satışlarını sınırlandırma tedbiri alıyoruz."

Son dakika haberi: Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"PUTİN'E CİDDİ ZARAR VERECEK"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen gece yarısı gazetecilerin karşısına geçti. Rusya'nın AB'nin doğu sınırından onlarca kilometre uzaklıkta Ukrayna'da barbarca eylemler yaptığını söyledi.

Ursula von der Leyen, "Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

Leyen, alınan tüm tedbirlerin Putin'in savaşı finanse etme kabiliyetine ciddi anlamda zarar vereceğini de belirtti.

JOHNSON: KARARLI BİR ADIM ATTIK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bu gece uluslararası ortaklarımızda Rusya'yı küresel finansal sisteminden atmak için kararlı bir adım attık" dedi.

SWIFT NEDİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Hatta bu alandaki en temel mekanizma demek bile mümkün.

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Guardian'ın aktardığına göre, 2020 yılında SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri trilyonlarca dolar olarak hesaplanıyor. SWIFT halihazırda 11 binden fazla banka ve finans kurumu tarafından kullanılıyor.

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