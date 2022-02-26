MI6 Başkanı, Eski Türkiye Elçisi Richard Moore'dan dikkat çeken analiz

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Birleşik Krallık'ın eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Ukrayna'nın başkent Kiev'in kontrolünü kaybetmesi halinde bile bu savaşın kazananının Rusya olmayacağı öngörüsünde bulundu.

58 yaşındaki Moore, bu düşüncesine gerekçe olarak ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkı üzerinde siyasi zafer kazanamayacak olmasını gösterdi.

Prof. Freedman makalesinde, Putin'in Ukrayna'ya 'takık' olduğunu ve savaş bahanesi olarak görünen ve düşüncelerini de yansıtabilen acayip teorilere yatkın olduğunu aktardı. Freedman, Moskova için zaferin Ukrayna hükümetini deviren başarılı bir işgal şeklinde değil, Ukrayna halkının üzerindeki zaferiyle geleceğini yazdı.

KAÇSALAR BİLE RUSYA İÇİN ZAFER OLMAZ

MI6 Başkanı Richard Moore ise "Profesörün yazdığı Rusya'nın gücünün yetmeyeceği bir şey" yorumunda bulundu. Moore, Ukrayna Yönetimi'nin başkent Kiev'in kontrolünü kaybetmesi, kaçmak zorunda kalması ve komuta sisteminin dağılmaya başlaması halinde bile bunun Rusya'nın savaşı kazandığı anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

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İngiliz Daily Mail gazetesi, bir MI6 Başkanı için çok alışılmadık bir hareket olduğunu belirterek Moore'un bu makelesini Twitter'daki 130 bin takipçisiyle paylaştığını hatırlattı.

BEKLENENDEN DAHA AZ İLERLEME KAYDETTİLER

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus askerlerinin Moskova Yönetimi'nin işgal sırasında beklediğinden daha fazla dirençle karşılaştığını ve momentumunu kaybettiğini öne sürdü.

Prof. Freedman'ın makalesi de bu fikri destekler nitelikte: "Rus güçlerinin üstünlüğüne karşın savaşın ilk günü umulandan daha az ilerleme kaydettiler."