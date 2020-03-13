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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Twitter
Haber Giriş: 13.03.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Mehmet Öz'den ABD'lilere corona virüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği

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Son dakika haberi: Mehmet Öz'den ABD'lilere corona virüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
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Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere corona virüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca insanın seyrettiği 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu.

Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Türk burgusu' adını verdiği yöntemi milyonlarca ABD'liye örnek gösterdi.

Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra 'Türk burgusu' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti."

 

İşte Mehmet Özün corona virüsten korunma yöntemi
İşte Mehmet Öz'ün corona virüsten korunma yöntemi
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