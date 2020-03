Son dakika haberi: Dünyaca ünlü hekim Mehmet Öz'ün corona virüsten korunma yöntemi

Doktor Öz corona virüs ile ilgili herkesin bilmesi gereken çok önemli detayları paylaştı.

Öz'ün paylaşımında yaşam tarzından, kişisel hijyene, yemek alışkanlıklarından, bağışıklık sistemi güçlendirmeye bir çok etkine yöntem bulunuyor.

7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz gibi öneriler yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de tekrar tekrar uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili de Mehmet Öz; grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi öneriliyor.

İşte Öz'ün corona virüsten korunma planı;

Mehmet Öz resmi twitter hesabından ellerimizi nasıl en etkin biçimde yıkamamız gerektiğini de bir video ile paylaştı.

İşte virüsten koruyan en etkin el yıkama yöntemi:

Worried about #coronavirus? You can protect yourself by washing your hands properly. Here's a step-by-step guide. pic.twitter.com/OeYvWsNYFV