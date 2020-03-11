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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Twitter
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü hekim Mehmet Öz'ün corona virüsten korunma yöntemi

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Son dakika haberi: Dünyaca ünlü hekim Mehmet Öz'ün corona virüsten korunma yöntemi
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Dünyaca ünlü kalp doktoru Mehmet Öz corona virüsten korunma yöntemlerini bir bir sıraladı. İşte Mehmet Öz'ün corona virüsten korunmak için yapılması gerekenler...

Doktor Öz corona virüs ile ilgili herkesin bilmesi gereken çok önemli detayları paylaştı. 

Öz'ün paylaşımında yaşam tarzından, kişisel hijyene, yemek alışkanlıklarından, bağışıklık sistemi güçlendirmeye bir çok etkine yöntem bulunuyor.

7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz gibi öneriler yer alıyor. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün de tekrar tekrar uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili de Mehmet Öz; grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi öneriliyor.

İşte Öz'ün corona virüsten korunma planı;

Son dakika haberi: Dünyaca ünlü hekim Mehmet Özün corona virüsten korunma yöntemi

Mehmet Öz resmi twitter hesabından ellerimizi nasıl en etkin biçimde yıkamamız gerektiğini de bir video ile paylaştı.

İşte virüsten koruyan en etkin el yıkama yöntemi:

İstanbul'da vatandaşlardan maskeli önlem
daha fazla video için
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