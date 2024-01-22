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Son dakika haberi! ABD'den İsveç'in NATO'nun üyeliğine ilişkin açıklama

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#ABD#İsveç#NATO
Son dakika haberi ABDden İsveçin NATOnun üyeliğine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 21:21

ABD Dışişleri Bakanlığı "İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı "İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Üyeliğin yarın Meclis gündemine alınması bekleniyor. Son bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

Yarın TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde İsveç'in NATO'ya üye protokolünü öngören düzenlemenin gelmesini bekliyoruz. Kısa süre önce Meclis'te Dışişleri Komisyonunda görüşülmüştü. Yarın yasa görüşmeleri başlayacaktı. Ancak yasa görüşmelerinden önce İsveç'in NATO'ya üyeliğini öngören protokolün görüşmelerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmelerinin ardından oylamaya sunulacak.

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TBMM, İSVEÇ'E "NATO ONAYI" VERECEK Mİ?

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy "Son viraja girildi Washington'da da bu hava var. Türkiye'nin onayı sonrası ABD de F-16 onayı verecek. 'Önce İsveç onayı' diye biz Hürriyet Gazetesi'nde haber yapmıştık. Bizim haberimize bakarsak ilk önce onayı bekliyorlarmış gibi bir durum var." dedi.

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#ABD#İsveç#NATO

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