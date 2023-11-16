TBMM'de ilk toplantıda İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmadı

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplandı.

TOPLANTI ERTELENDİ

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı. Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.