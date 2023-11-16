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TBMM'de ilk toplantıda İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmadı

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#TBMM#İSVEÇ#NATO
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 17:16

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyondaki ilk toplantıda İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmadı. Yeni görüşmenin tarihinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplandı.

TOPLANTI ERTELENDİ

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı. Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.

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#TBMM#İSVEÇ#NATO

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