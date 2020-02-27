Son dakika haberi: ABD'deki corona virüs toplantısında kafaları karıştıran açıklamalar! Trump başka Sağlık Bakanı başka konuştu...

Önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az." dedi. Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.



"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI BİR BENZE AZALDI"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi. Trump, uzmanlardan öğrendiğine göre grip yüzünden ABD'de her yıl 25 bin ila 69 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, buna kıyasla Kovid-19 vakalarının çok az olduğunu söyledi.

"AŞI ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR"

Virüs kapan ya da kapma tehlikesi olan kişileri karantinaya alındıklarını anımsatan Trump, "Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı. ABD'de virüs konusunda çok iyi uzmanların olduğunu vurgulayan Trump, "Başkan Yardımcısı Mike Pence'i virüs konusunda görevlendirdiğimi buradan duyurmak istiyorum. Mike, uzmanlar, doktorlar ve virüsle ilgili olan kişilerle çalışacak ve bana rapor verecek." bilgisini paylaştı.

Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın da çok iyi iş çıkardığını ancak elindeki birçok işten dolayı Kovid-19'a odaklanamadığı için Pence'i görevlendirdiğini söyledi.



"KOVİD-19'A GRİP MUAMELESİ YAPIN"

Trump, Amerikan halkına Kovid-19'a "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu. Olası bir salgın için maske siparişinde bulunduklarını da kaydeden Trump, "Belki de buna ihtiyacımız olmaz. Ama en kötü senaryoya da hazırlanıyoruz." yorumu yaptı.

SAĞLIK BAKANI AZAR: NİHAİ AŞI 8 AYI BULABİLİR...

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin aksine şu ana kadar ABD'de 60 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, "Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz. ABD tehlike altında, corona virüsü hızlı bir şekilde toplum içerisinde yayılabilir. Şu anda birden fazla aşı üzerinde çalışılıyor ancak nihai bir aşıya ulaşılabilmesi için 6 - 7 - 8 ayı geçebilir." diye konuştu.









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