Son dakika haberi: 46 yıl sonra tarihi adım! Kapalı Maraş resmen açıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

KTC BAŞBAKANI, 46 YIL SONRA KAPALI MARAŞ’TA: MARAŞ DÜNYA TURİZM MERKEZİ OLACAK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar bölgeye yerel saatle 16.00’da giriş yaptı. Kapalı Maraş’a girişte DHA'ya ilk duygularını anlatan Başbakan Ersin Tatar, "Ben dediğimi yaparım, Kapalı Maraş'ı açacağım dedim, açtık. Maraş, dünya turizmcilerinin gözdesi olacak" dedi. Kapalı Maraş’ı insanlığa kazandırıldıklarını söyleyen Tatar, “Çok heyecanlıyım. Bu tarihi anın mimari bir hükümetin Başbakanı olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Başbakan Tatar’a eşi Sibel Tatar, Bakanlar ve halktan kalabalık bir topluluk da eşlik etti.

KIBRIS TÜRK HALKINDAN TÜRKİYE'YE 'KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI' TEŞEKKÜRÜ

46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Yapılan düzenlemenin ardından vatandaşların bölgeye girişi saat 12.00 sıralarında başladı. Kapıların açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, tarihi binalar arasında kumsala yürüdü.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Kapalı Maraş’ın bir kısmının her gün 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Komutanlık, vatandaşların bölgede kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

DUBAİ'DEN GELDİLER

Dubai'den Kapalı Maraş'ın açılması için KKTC'ye gelen Kıbrıs Türkü Gulnaz Nejmi, "İnanılmaz duygular içerisindeyim. Ailemin küçüklüğü bu bölgede geçti, şu anda o tarihi sokaklarda yürüyorum. Yaşasın Türkiye" dedi. Nilüfer Nejimi de ‘Tarihi yapılar arasında dolaşmanın farklı duyguları barındırdığını’ söyledi. Nejimi, ‘Bölgenin bir an önce tamamen hayalet şehir özelliğinden kurtulmasını’ istedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

18 yaşına kadar Kapalı Maraş'ta yaşayan 64 yaşındaki Sonay Akyay da duygularını, "Ne anlatabilirim ki, ağlamak istiyorum. Bu tarihi ana tanıklık ettiğim için şükürler olsun. Eski anılarım canlandı bu caddelerde. Demokrasi Caddesi'nde çok anılarımız oldu, ailemizle buralarda çok gezdik" diye anlattı.

'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Hakan Aslan adlı vatandaş da alınan kararı selamladığını ifade etti. Aslan, alt yapının düzenlendiği belirterek, "Yıkık, dökük binalar zamanla onarılacak ve burada bir hayat başlayacak" dedi.

1974'ten sonra ilk kez Kapalı Maraş'ın sahiline inen Işın Kocatepe de, "Duygularımı nasıl anlatabilirim ki, teşekkürler Türkiye’miz. İyi ki buranın açılması kararına destek verildi. Burada anılarımız, yaşadıklarımız var" dedi.

Hürriyet Gazetesi Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, CNN TÜRK’te şu bilgileri paylaşmıştı:



“46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin önündeyiz. Büyük bir kalabalık var. Son hazırlıklar tamamlandı. Kapalı Maraş’ın askeri statüsü kaldırılmadı. Girişte ve içeride kamera sistemleri kuruldu. Sakinlerinin girişine izin verilecek. Hummalı bir kalabalık var diyebiliriz. Büyük bir kalabalık içeri girmek isteyecek. Uluslararası medyadan da yoğun bir ilgi var. 16.00’da Başbakan Ersin Tatar buraya gelecek ve Kapalı Maraş’a ilk giren kişi olacak. Kapalı Maraş 1974’ten beri kapalı tutuluyor. Kapalı Maraş’ın diğer kısmı Rum sınırı. Kıbrıslı Rumlar Maraş’ın açılması nedeniyle protesto düzenliyorlar. Tarihi bir adım. Önümüzdeki pazar günkü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından da altyapı çalışmaları başlayacak.”