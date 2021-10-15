Son dakika... Dünyanın ne kadar zamanı kaldı? Kanadalı uzmanlar tarih vererek uyardı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemiDoğal gaz yüzde 400, elektrik yüzde 250... Yüksek fiyat dönemi!#Enerji Krizi
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
‘Aldatıldım’ diyerek boşanma davası açtı ‘Aldatıldım’ diyerek boşanma davası açtı #Burak Sergen
Hâkimden trafik magandasına ders gibi ceza Ne bıçağı kornaya basHâkimden trafik magandasına ders gibi ceza! 'Ne bıçağı kornaya bas'#Trafik Magandası
BİMden yeni atak 51.3 milyon liraya şirket satın aldılarBİM'den yeni atak! 51.3 milyon liraya şirket satın aldılar#BİM
Maskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yoluMaskelerin yerini alacak... Hayatta kalmanın tek yolu!#İklim Değişikliği
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Putinden flaş sözler... Alarm durumundalarPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!#Rusya
Haldun Taner Sahnesinde bulundu Hemen korumaya alındı Haldun Taner Sahnesi'nde bulundu! Hemen korumaya alındı#İstanbul
Her yaptığı ayrı iğrenç Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılarHer yaptığı ayrı iğrenç! Tacizci doktor hastane hastane gezdi, şikayetlere kulak tıkadılar#Skandal
Kanun tüketiciden yana ama... Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı'Kanun tüketiciden yana ama...' Taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? #Tüketici Hakları
Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar Küme düşecek 4 takım ise...Süper Lig şampiyonunu 7 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek 4 takım ise...#Süper Lig
Hande Fırat ölümden döndü TIRdan fırlayan tekerlek dehşeti...Hande Fırat ölümden döndü! TIR'dan fırlayan tekerlek dehşeti...#Hande Fırat
Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldüHollywood'un 'lanetli evi': Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü#Brittany Murphy
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Dünyanın ne kadar zamanı kaldı? Kanadalı uzmanlar tarih vererek uyardı!

#İklim Değişikliği#Küresel Isınma#Dünya
Son dakika... Dünyanın ne kadar zamanı kaldı Kanadalı uzmanlar tarih vererek uyardı

Dünya iki yıla yakındır koronavirüs kâbusundan uyanamazken etkisini artık somut olarak hissetmeye başladığımız iklim krizi için en kötü senaryo belli oldu. Dünyayı bekleyen kabus senaryosu için tarih veren Kanadalı bilim insanları yaşanamayacak bölgeleri de açıkladı.

Haberin Devamı

Yaklaşık iki yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünyayı bekleyen daha büyük bir tehlike var; iklim değişikliği.

Bilim insanları yıllardır böyle bir salgına karşı uyarılarda bulunuyordu. Maalesef onlara kulak asmadık. Şimdi ise İklim Değişikliği ve Küresel Isınma konusunda tabiri caizse son dönemece giriyoruz.

Dünya artık iyiden iyiye alarm veriyor. Bilim insanları ulusların bu alanda ortak adımlar atmasının önemine vurgu yaparken tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren son araştırma Kanada'dan geldi.

İklim krizi için korkutan uyarı: Hazır değiliz, yüzlerce kişi ölebilir

İlgili Haber:İklim krizi için korkutan uyarı: Hazır değiliz, yüzlerce kişi ölebilir!

Kanada'nın McGill Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar, üç potansiyel sera gazı azaltma senaryosunu değerlendirdi.

En kötü senaryoya göre, CO2 emisyonları artmaya devam ederse Amazon'un çorak, Amerika kıtası tropikal ve Hindistan ise yaşamak için çok sıcak olacak.

Ekip 2500 yılında gerçekleşecek bu durumun Dünya'nın insanlar için 'uzaylı' bir gezegen konumuna gelmesi anlamı taşıdığının altını çizdi.

Haberin Devamı

KORUYUCU GİYSİ OLMADAN YAŞANAMAYACAK!

Zira bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu bölgelerde tıpkı bir gezegeni ziyaret eden astronotlar gibi koruyu giysiler olmadan yaşanılamayacak.

Elde ettikleri sonuçları değerlendiren çevre bilimci Christopher Lyon 'Gelecek nesillerin karşılaşabileceği Dünya'yı ve o Dünya'yı onlar için adil ve yaşanabilir kılmak için şimdi neler yapabileceğimizi tasavvur etmemiz gerekiyor' dedi.

Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor

İlgili Haber:Dünyanın en zengin 20 ülkesinde karbon emisyonu hızla artıyor

En iyi senaryoda bile okyanus seviyelerinin yükseldiğini belirten Lyon sözlerine şöyle devam etti;

'Paris Anlaşması hedeflerine ulaşamazsak ve emisyonlar artmaya devam ederse, dünyanın birçok yerinde çarpıcı bir şekilde değişecek.'

Koronavirüs benzeri bir salgın konusunda yıllarca uyarılan ve bu uyarıları göz ardı eden dünya bunun acısını hala çekiyor.

Görünen o ki gezegenimizin kaderini bu sefer iklim değişikliği ile ilgili yapılan uyarıları dinleyip dinlememek arasında vereceğimiz karar tayin edecek.

İlgili Haberler:

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttıHenüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sıradaPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İklim Değişikliği#Küresel Isınma#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!