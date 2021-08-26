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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dünya nefesini tuttu! Harekete geçtiler... Taliban'ı kızdıran görüntü

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Son dakika: Dünya nefesini tuttu! Harekete geçtiler... Taliban'ı kızdıran görüntü

Başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanmış durumda. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan bölgeden Taliban'ı kızdıracak görüntüler geldi.

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  • Dünya nefesini tuttu Harekete geçtiler... Talibanı kızdıran görüntü
  • Dünya nefesini tuttu Harekete geçtiler... Talibanı kızdıran görüntü
  • Dünya nefesini tuttu Harekete geçtiler... Talibanı kızdıran görüntü
  • Dünya nefesini tuttu Harekete geçtiler... Talibanı kızdıran görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünya Kabil'in tek kurşun atılmadan Taliban'ın eline geçmesinin ardından günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban'a karşı oluşturulan koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de Taliban'ı oldukça kızdıracak bir adım atıldı.

Direnişçi oğullardan Taliban karşıtı ittifak
Direnişçi oğullardan Taliban karşıtı ittifak

Sputnik News'un Afganistan merkezli bir haber ajansı olan Khaama Press'e dayandırdığı haberine göre, Pencşir'deki güçler kent savunmasını artırmak için hendekler kazmaya başladı.

Bu adımın Taliban'ın 'diyolog çağrısı' yapmasından sonra atılması ise direnişçilerin 'teslim olmayacağız' mesajı olarak nitelendirildi.

Bölgeden gelen son görüntüler de direnişçilerin çatışma için son hazırlıklarını yaptığını gözler önüne seriyor.

Son dakika... Taliban böyle gözdağı verdi En büyük kâbus gerçek oldu
Son dakika... Taliban böyle gözdağı verdi! 'En büyük kâbus' gerçek oldu

AFP, AP ve Reuters muhabirlerinin gönderdiği karelerde direnişçi askerin ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile kilit bölgelerde nöbet tuttuğu görülüyor.

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYOR

Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada gündem oldu: Taliban vahşeti kamerada Saniye saniye görüntüledi
Sosyal medyada gündem oldu: Taliban vahşeti kamerada! Saniye saniye görüntüledi

Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.

Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Son dakika... Talibandan Türkiye açıklaması
Son dakika... Taliban'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

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