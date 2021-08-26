Son dakika: Dünya nefesini tuttu! Harekete geçtiler... Taliban'ı kızdıran görüntü

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Dünya Kabil'in tek kurşun atılmadan Taliban'ın eline geçmesinin ardından günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan Taliban'a karşı oluşturulan koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de Taliban'ı oldukça kızdıracak bir adım atıldı.

Sputnik News'un Afganistan merkezli bir haber ajansı olan Khaama Press'e dayandırdığı haberine göre, Pencşir'deki güçler kent savunmasını artırmak için hendekler kazmaya başladı.

Bu adımın Taliban'ın 'diyolog çağrısı' yapmasından sonra atılması ise direnişçilerin 'teslim olmayacağız' mesajı olarak nitelendirildi.

Bölgeden gelen son görüntüler de direnişçilerin çatışma için son hazırlıklarını yaptığını gözler önüne seriyor.

AFP, AP ve Reuters muhabirlerinin gönderdiği karelerde direnişçi askerin ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile kilit bölgelerde nöbet tuttuğu görülüyor.

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYOR

Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyor.

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.

Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

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