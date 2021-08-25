Son dakika... Taliban böyle gözdağı verdi! 'En büyük kâbus' gerçek oldu

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Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor...

Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı.

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

Günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Taliban'ın bu silahlara sahip olduğu son birkaç gündür gelen görüntüler ile kanıtlandı.

Dün ise Taliban, oldukça ilginç bir adım attı. Bir zafer yürüyüşü düzenleyen örgüt, bu silahları sergiledi ve tabiri caizse gözdağı verdi.

Söz konusu görüntülerde Taliban'ın çok sayıda zırhlı araca sahip olduğu görülüyor. Taliban'ın propaganda kolu tarafından yayınlanan görüntülerde Taliban militanları ABD yapımı yeni silahlarıyla poz veriyor.



Söz konusu görüntülere göre, Taliban militanlarının artık gece görüş gözlüğü ile tamamlanmış yeni üniformaları da var.

TALİBAN HANGİ ABD SİLAHLARINA SAHİP OLDU?

ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

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