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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25.08.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada gündem oldu: Taliban vahşeti kamerada! Saniye saniye görüntüledi

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Sosyal medyada gündem oldu: Taliban vahşeti kamerada! Saniye saniye görüntüledi

Sosyal medya, Avustralya vatandaşı olduğunu belirten suratı kanlar içinde kalmış adamı konuşuyor. Taliban militanları tarafından darp edildiğini söyleyen adamın 'Havalimanına gitmek istiyorum' dediği duyuluyor. Kabil sokaklarındaki kaosu saniye saniye kaydeden adamın videosu silah sesleri ile son buluyor.

Dünya günlerdir Afganistan'ın başkenti Kabil'den gelen görüntüleri konuşuyor.

Taliban'ın kenti ele geçirmesi ile adeta kaosa sürüklenen kent binlerce sivilin trajedisine sahne oluyor.

Ülkeden kaçışın tek noktası haline gelen kentteki havalimanı binlerce sivilin son umudu. Zaman zaman can kayıplarının yaşandığı havalimanına ulaşmak ise en az ülkeden ayrılmak kadar zor.

Daily Mail'in haberine göre, bu durumu gözler önüne seren bir video kısa sürede sosyal medyanın gündemini oturdu.

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Söz konusu görüntülerde yüzü kanlar içinde kalan bir adam Taliban militanları tarafından darp edildiğini anlatıyor.

Bu anları saniye saniye kameraya alan adamın 'Ben Avustralya vatandaşıyım. Havalimanına gitmeye çalışıyorum' dediği duyuluyor.

Kısa sürede viral olan video birden çok silah sesinin gelmesi ile son buluyor. Söz konusu kişinin kimliği ve akıbetine dair bir bilgi ise bulunmuyor.

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TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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