Son dakika... Dünya bu sözler ile çalkalanıyor! Flaş Taliban iddiası!

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Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Taliban, direnişi büyümeden yok etmek için bölgeye yüzlerce militanını sevk ederken, direniş cephesinden flaş bir iddia geldi.

Direniş güçlerinin sözcüsü Fahim Dashti, 'Sabahtan bu yana Pençşir'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 600 Taliban militanı tasfiye edildi. 1000'den fazla Taliban militanı da ele geçirildi veya teslim oldu' dedi.

Sözcü ayrıca, Taliban'ın diğer Afgan eyaletlerinden malzeme almakta sorun yaşadığını da sözlerine ekledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, bir Taliban kaynağı Pençişir'de çatışmanın devam ettiğini, ancak ilerlemenin Bazarak ve eyalet valisinin yerleşkesine giden yolda kara mayınları nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi ise dün Pençşir'in İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdiğini iddia etmişti. Ancak bölgeden gelen son haberler bu iddiaya kuşku ile yaklaşılmasına neden oluyor.

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti.

Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Bu hareketin lider kadrosunda Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum da yer alıyor.

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