Dünya Taliban'ı konuşurken Biden'dan tepki çeken adım

ABD kamuoyu haftalardır Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin 20 yıllık çabası ve harcanan on milyarca dolara rağmen Taliban'ın 10 günde ülkeyi ele geçirmesi sonrası eleştiri okları Başkan Biden'a çevrilmiş durumda.

Biden yönetimi suçlamaları kabul etmese de özellikle Taliban'ın eline geçen son teknoloji ABD silahlarının akıbeti ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Tüm bu siyasi türbülansın ortasında Biden'dan tepki çeken bir karar geldi. Kasırgası tarafından harap edilen Louisiana'yı ziyaret eden Biden, tatile çıkma kararı aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, İşçi Bayramı hafta sonunun en azından bir kısmını Delaware'deki evinde geçirme kararı aldı.

New York Post gazetesi bu haberi okurlarına 'Biden, Afganistan krizinin ortasında uzun bir hafta sonu için Delaware'e gidiyor' başlığı ile duyurdu.

Biden'ın evinde inzivaya çekileceği haberleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Biden'ın bu kararını 'zamansız' olarak nitelendirerek eleştirdi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan son ABD askeri uçağı Pazartesi günü kalkmış olsa da, ülkede hala onlarca ABD vatandaşının mahsur kaldığı belirtiliyor.

Senato'nun Cumhuriyetçi kanadı ise Biden yönetimini bu insanlara yardım etmeyip geçerli vizesi bulunmayan pek çok Afgan sivile tahliye uçaklarında yer açmakla suçluyor.

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