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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert sözler!

#Mevlüt Çavuşoğlu#Macron#Cezayir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir konusunda sarf ettiği sözler konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Macron'a hitaben "Türkiye'yi bu tip bir tartışmaya çekmesi yanlış" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'dan gelen Cezayir açıklamalarıyla ilgili konuştu. 

Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkan'ı Emmanuel Macron'un Cezayir ve Osmanlı İmparatorluğu konusunda yaptığı yorumlar sonrasında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Emmanuel Macron'un Türkiye'yi bu tip bir tartışmaya çekmesi yanlış." ifadesini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu Macron'un kullandığı ifadelere yönelik olarak sorulan soruları basın toplantısında cevapladı:

"Biz bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Fransa şu anda seçime hazırlanıyor ve Macron da seçim atmosferine yönelik olarak bu ifadeleri kullanıyor. Oysa bu tür ucuz yaklaşımlar seçimlerde ona fayda sağlamayacaktır. Bunun yerine kendi halkının güvenini kazanacak hamleler yapmalı. Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa da bunu arkamızdan değil yüzümüze söylemeli. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi."

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Macron#Cezayir