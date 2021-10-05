Macron, Cezayir’e kızdı Osmanlı’ya atıf yaptı

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Macron, Cezayir hükümeti için “siyasi askeri sistem” ve “Fransa nefreti üzerine kurulu” gibi ifadeleri kullanınca, Cezayir yönetimi de bu açıklamaları, “sorumsuz” ve “içişlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale” olarak niteledi. Cezayir ayrıca Paris Büyükelçisi’ni istişarelerde bulunmak üzere çekerken, hava sahasını da Fransız askeri uçaklarının kullanımına kapattı. Fransa, hava sahasından Sahel bölgesinde beş bin askerin katılımıyla yürüttüğü Barkhane Operasyonu’na lojistik destek sağlamak için faydalanıyordu. Macron, Cezayir’in Osmanlı yönetimindeki dönemine atıf yaparak, “Cezayir’in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransa’nın sömürgesi olmadan önce Cezayir ulusu var mıydı? Türkiye’nin Cezayir’de oynadığı rolü ve kurduğu hâkimiyeti tamamen unutturma kapasitesinden büyülendim. Tek sömürgecinin biz olduğunu açıklamak harika” gibi ifadeler kullandı.