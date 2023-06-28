Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan daha sonra Almanya Şansölyesi Scholz'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti

TÜRKİYE YASANIN UYGULANMASINI BEKLİYOR

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi. 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

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Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda. Ancak Türkiye yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını bekliyor.

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Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.