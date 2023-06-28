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İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

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#Hava Durumu#Sağanak#Bayramda Hava Nasıl Olacak?
İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 17:12

İstanbul Valiliği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meteoroloji verilerine göre yarın İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında gök gürültülü yağış olacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli günlük HAVA DURUMU raporunda "Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

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#Hava Durumu#Sağanak#Bayramda Hava Nasıl Olacak?

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