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Yine İsveç yine skandal... Stokholm'de Kur'an yakma eylemine izin verildi

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#İsveç#Stokholm#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 11:37

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç bir kez daha skandal bir karar ile gündemde. İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi. İsveç basını skandal eylemin saatini açıkladı.

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İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda.

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yapıyor.

İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

Yine İsveç yine skandal... Stokholmde Kuran yakma eylemine izin verildi
İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor...

AFP bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis etti. Haberde skandal eylemin kentteki ana caminin önünde yapılacağı bilgisine yer verildi.

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İSVEÇ BASINI SAAT VERDİ

İsveç basını söz provokatif eylemin yerel saat ile 13:30'da gerçekleşeceğini ve güvenlik güçlerinin kent dışından takviye kuvvet istediklerini yazdı.

İki hafta önce İsveç Yüksek Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakılmasını engelleyen uygulamanın hak ihlali olduğuna karar vermişti.

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İsveç daha önce de benzer provokatif eylemlere sahne olmuştu.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan benzer bir provokasyona imza atmıştı.

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

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#İsveç#Stokholm#Dünya

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