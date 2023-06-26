Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandı... İsveç'e NATO uyarısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

Kritik zirve ve Erdoğan'ın İsveç açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajansları görüşmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete ve televizyon krtik NATO görüşmesine geniş yer ayırdı.

Çin merkezli Xinhua bu gelişmeyi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde 'Erdoğan, İskandinav ülkesinin terör yasalarındaki değişikliğinin, PKK ülkede serbestçe gösteri yapabildiği sürece Ankara'nın beklentisini karşılamadığını söyledi' denildi

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Voice of America görüşmenin ana maddelerinden birisinin İsveç'in NATO üyeliği olduğunu yazdı.

Haberde Erdoğan'ın İsveç'in yasa değişikliğinin terör gösterilerini engellemediği sürece bir anlam ifade etmediğini dile getirdiği aktarıldı.

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

CNN Yunanistan 'Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak' başlığını attı.

Al Arabiya bu gelişmeyi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

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'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e İsveç'in, NATO üyesi olması için PKK destekçilerinin Stockholm'deki protestolarını durdurması gerektiğini söyledi.'

İsrail merkezli Jarusalem Post ise 'Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi' dedi.

Merkezi Londra'da bulunan uluslararası Arap gazetesi Şarku'l-Evsat, Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladığını aktardı.

Haberde 'Erdoğan, Stoltenberg'e Türkiye'nin yapıcı bir tavır sergilediğini, ancak İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamak için terör yasalarını değiştirmesinin anlamsız olduğunu söyledi' denildi.

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Yunanistan merkezli In.gr haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan Jens Stoltenberg'e, 'İsveç, NATO'ya katılım için Stockholm'de yasadışı PKK destekçilerinin gösterilerine izin vermemeli' dedi.'

Katar merkezli Al Jazeera ise görüşmede Rusya'da yaşanan Wagner krizinin ele alındığını aktardı.