Son dakika: Biden duyurdu! Rusya'ya enerjide büyük darbe: Petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı yasaklandı

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Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararı aldıklarını belirten Biden, şunları söyledi:



Petrol ithalatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım. NATO'nun tamamını aynı sayfada tutmaya çalıştım. Ancak burada birçok ortağımızın da bize katılamayacağını gördüm. Ama Avrupalı müttefiklerimizle çalışıyoruz, onların Rusya petrolüne olan bağımlılığını bitirmek için.



"BEDEL ÖDEYECEĞİZ"



Biz de bedel ödeyeceğiz. İlk bahsettiğimde bu konuyu "biz de bedel ödeyeceğiz" demiştim. İki parti de çok net bir şekilde bunu yapmamız gerektiğinin farkında. Şu ana kadar 1 milyardan fazla savunma desteğini Ukrayna'ya verdik. Aynı zaman da insani destek de veriyoruz.



"TARİHTE GÖRÜLEN EN AĞIR YAPTIRIMLAR"



Hafta sonu boyunca Blinken'ı gönderdim. Polonya Ukrayna sınırındaki ülkeleri ziyaret etti. Gelişmeleri bana haber verecek Rusya'yla sınırı olan NATO ülkelerine sözlerimizi tutacağımızın garantisini veriyorum bir kez daha. ABD bu sorumluluğu yüklenecek. Mültecilere bakılması konusunda sadece Avrupa ülkeleri bunu yüklenmeyecek. Tarihte görülen en ağır yaptırımı uyguluyoruz. Rus rublesi %50 değer kaybetti. 1 kuruş değeri bile yok. Merkez Bankası'nın rubleyi güçlendirmesini de engelliyoruz. Ayrıca Rusya'nın teknoloji iletişimini de kapatıyoruz. Yarı iletkenlere özellikle. Burada birçok menkul kıymetin işlemleri ABD borsasında yapılmıyor.





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"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"



Oligarkların tüm haksız kazançlarının peşine düşeceğiz. Bugün aldığımız karar bize evde de bedel ödetiyoruz. Bu savaş başladığından yana benzinin fiyatı 50 cent arttı. Bu yaptırımdan sonra da artmaya devam edecek. Ama bunun yükselmesini engellemek için elimden geleni yapacağım. Doğalgaz, petrol şirketlerine Putin'in Ukrayna halkına savaş açtığını ve fiyatları artırdığını biliyoruz ama bu fiyatları daha da arttırmak için bir fırsat değil. Şu an buradan kâr etmenin amacı değil.

Burada herkes üzerine düşeni yapmalı. Kimseden faydalanmamalıyız. Benim yönetimin şu an yurt içi enerjisini geride tuttuğum yalandır. Önceki başkanın dönemine göre daha fazla petrol ürettik. ABD'de mevcut üretimin %90'ı özel şirketler tarafından yapılıyor kalan %10 da kirada. Ekonomimizi uzun sürede korumak için enerji bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım. Avrupalı dostlarımızın da Rus petrol bağımlığından kurtulması lazım. Onlar da bunun farkında. Temiz enerji yatırımlarını artıracağız.

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"UKRAYNA, PUTİN İÇİN ZAFER OLMAYACAK"

Eğer gücümüz yeterse o zaman kimsenin benzin fiyatlarındaki petroller konusunda endişesi kalmaz. Temiz enerji ihracatında lider olabileceğiz. Bu hepimizin hedefi olmalı. Ukrayna halkı 2 haftadır tüm dünyaya ilham oldu. Putin'in savaşı gereksiz can kayıplarına yol açtı. Hem Ukraynalılar hem de Ruslar ölüyor. Gerçek diplomasiye ulaşılması için çağrı yapıldı. Görünen o ki Putin bu katliamı sürdürmekte kararlı. Ukrayna hiçbir zaman Putin için bir zafer olmayacak. Hiçbir zaman Ukrayna'nın tamamını ele geçiremeyecek. Kongreye çağrımı yineliyorum; Lütfen, 12 milyarlık destek paketini geçirin. Zorbalığa, baskıya, şiddete karşı Ukraynalıları koruyacağız.



