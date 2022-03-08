Binlerce Ukraynalı umutla trenlere koştu... Ancak yol onları Rusya'ya sürükledi!

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Dünya günlerdir Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı izlerken Rusya'nın sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etmesi ve insani koridorlar açılması herkese buruk da olsa bir sevinç yaşatmıştı. Bu koridorların tahliye için yeterli olmadığı kısa sürede anlaşılsa da bu yolla ölümden kaçabilen çok sayıda sivil olduğu bir gerçek. Ancak ölümden kaçtığını düşünen ve savaşsız bir ülke isteyen Ukraynalıların bir kısmı umutla gittikleri tren istasyonlarında olabilecek en kötü şeyle karşılaştı...

SİVİLLER DİREKT RUSYA'YA GÖTÜRÜLÜYOR İDDİASI

Rusya dün sabah sivillerin Mariupol, Kharkiv, Sumi ve başkent Kiev'den ayrılmasına izin vermek için altı yol önerdi. Ancak Vladimir Putin'in güçleri, duyurudan sonra bile bazı şehirleri roketlerle vurmaya devam etti ve çatışmalar birçok yerde şiddetini artırdı. Kremlin'in insani koridorlar için önerdiği rotalar da doğal olarak tartışmalara neden oldu

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Belirlenen rotaların Ukraynalıları doğrudan Rusya'ya götürüleceği iddia edilirken seçilen rota Ukrayna tarafından 'ahlaksız ve kabul edilemez' olarak değerlendirildi.

Harkiv'deki tren istasyonunda binlerce kişi bu şekilde bekliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol and Sumy'den çıkan sivillerin Ukrayna'nın doğusuna yönlendirilmeleri gerekirken tam tersi istikamete; batıya yollandığını ve Rusya'ya yaklaştırıldığını söyledi ve insani koridorun Putin tarafından manipüle edildiğini iddia etti.

GÜVENLİ YOL MAYIN TARLASINA ÇIKTI

Kuşatılmış güney liman kenti Mariupol'dan belirlenen sözde güvenli bir geçiş, bir mayın tarlasına çıktı. Irpin'deki uçmuş köprüden köhne bir kalas üzerinden geçen sivillerin aksine Mariupol'dan kaçmaya çalışan mülteciler, yönlendirildikleri yolun mayınlı olması nedeniyle mahsur kaldı.

HARKİV'DE DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Rus bombardımanı altında yıkılan Harkiv’de binlerce Ukraynalının tren istasyonlarına akınının fotoğrafları sadece dünya haber ajanslarında değil sosyal medyada da sürekli paylaşılıyor ve çarpıcılığıyla herkesin ağzını açık bırakıyor.

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Üstelik bu görüntüler sadece Karkiv’de değil, neredeyse her şehirde görülmeye başladı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Ukrayna’dan kaçanların sayısı şimdiden iki milyona ulaştı. Bu sayının önümüzdeki günlerde beş milyonu bulması bekleniyor.

Özellikle çocuklu aileler Ukrayna'dan kaçarken çok zorlanıyor

Bir yandan ülkeden çalışmaya çalışan on binlerce insan bu tren istasyonlarına akın ederken geride kalanlar ise bulabildikleri tüm sığınaklarda yiyecek, içme suyu ve diğer temel ihtiyaçlar giderek tükenirken bombalardan ve kurşunlardan saklanıyor.

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Tahliyeleri için açılan insani koridorlar ve ilan edilen geçici ateşkes beklenen sonucu vermese de kimi yerlerde sivillerin kaçışı kolaylaşmış durumda. Çok sayıda sivil kaybın yaşandığı İrpin’de bir yandan insanlar bebek arabaları, evcil hayvanları ve sevdikleri insanlarla birlikte yollara düştüler. Yollar gözü yaşlı sivillerle dolu

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“Bu tıpkı bir felaket. Şehir harap olmuş halde, neredeyse bombalanmamış tek ev bile kalmadı. Özellikle dün akşam çok korkutucuydu. Sürekli yanıp sönen ışıklar ve hiç bitmeyen siren ve bomba sesleri bizi mahvetti.” Bu sözler bir kolunda battaniyeye sarılmış bebeğini taşıyan, yanında ise küçük kızı duran bir anneye ait.

Rus haber ajansları insani koridorlar dışında Sumy ve Mariupol gibi şehirlerde yaşayan sivillerin başka Ukrayna şehirlerine geçişine de izin verileceğini iddia etti. Belarus’ta Ruslarla görüşen Ukrayna heyeti ise bu tahliyelerin çok ağır işlediğini ve henüz istenen sonucun alınamadığını söylemişti.

KIZILHAÇ RUSYA'YI YALANLAYAN AÇIKLAMALAR YAPTI

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Kremli Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna savaşmaktan vazgeçerse Moskova’nın da askeri operasyonları sonlandıracağını söylemiş, Kırım ve ayrılıkçı Ukrayna şehirlerinin Ukrayna tarafından tanınmasının savaşı bitireceğini öne sürmüştü.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin basına verdiği demeçlerde ise verilen sözlerin kâğıt üzerinde kaldığı ve ilerleme kaydetmenin henüz söz konusu olmadığını açıkladı: “Mariupol’de görevli bir saha ekibimiz var. İnsani koridor kararı açıklandığı anda oradan sivilleri çıkarmaya başlamak istedik. Ancak gördük ki yollar kapalı, üstelik birçok yolda da mayınlar döşeliydi.”

BİNLERCE KİLOMETRE ÖTEDEN GELDİ

Öte yandan İngiltere-Ukrayna kökenli bir adam, Londra’da görmeye alışkın olduğumuz siyah taksilerden biriyle Polonya sınırında insanları kurtarmaya çalışıyor.

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31 yaşındaki Roman Tymchyshyn “Elimden gelen her şeyi yapmak için çabalıyorum.” derken aralarında hamile kadınların, engelli yaşlıların ve küçük bebeklerin de olduğu 80 kişiyi sınırdan geçirdiğini söylüyor.

Londra'nın siyah taksisi bu kez Ukrayna sınırında çalışıyor...

Roman, bu cesur göreve 28 Şubat’ta başlamış ve o günden beri günde yaklaşık 500 kilometre yol yaparak toplamda 3 bin 500 kilometre yol gitmiş.

“Patronum oldukça cömert biri; bana bir aylık ücretsiz izin verdi ve Ukraynalı mültecileri kurtarabilmemi sağladı.” diyen genç adam durumu “Yolculuk onları korkutuyor ama sınırı geçip sevdiklerini görünce korkunun yerini mutluluk alıyor.” şeklinde tarif ediyor.

Lvivli olan Roman Tymchyshyn, savaş çıkar çıkmaz karısı Ulyana Vovk’la birlikte Kuzey İrlanda’daki evinden kalkıp Ukrayna’ya koşmuş ve o günden beri insanları kurtarıyor…