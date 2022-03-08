Son dakika haberi: Zelenski'den Putin'e mesaj: Bu savaşı durduracak gücün var

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği ilk günden beri kaçacağı ve Ruslara dayanamayacağı konuşulan Ukrayna lideri Zelenski, tüm bu iddiaları çürütmek istercesine halkının ve dünyanın karşısına çıkarak videolu mesajlar göndermeyi ihmal etmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, son olarak Amerikan ABC kanalına bir hükümet tercümanı aracılığıyla röportaj verdi. Ülkesinin hava üstünlüğünden yoksun olduğunu söyleyen Ukrayna lideri, "Tüm şehirlerimize girseler bile direneceğiz" dedi.

Zelenski, Amerikan ABC News'a bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi...

'Sadece Kiev'de değil kentin dış bölgelerinde de bombalanıyoruz' diyen Zelenski, Kiev'deki gizli sığınağında katıldığı programda Harkiv ve Mariupol gibi kentlerin de Rus bombalarının hedefi olduğunu belirtti.

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UKRAYNA İLE DURMAYACAK!

Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenski, 'Bugün buradayız yarın Polonya, Almanya... Bu iş çok ciddi' dedi.

'ABD Başkanı Biden'a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar' diyen Ukrayna Lideri, 'Dün bir Rus füzesi Harkiv'de üniversite binasını vurdu' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD ve diğer ülkelerden, Sovyet dönemi savaş uçaklarının ordusunu tamamlamasının önünü açması ve ülkesi üzerinde uçuşa yasak bölge uygulaması için yaptığı çağrıyı yinelerken, Biden'ın yeteneğine güvendiğini ifade etti. Zelenski işgalden önce olduğu gibi savaş sırasında da sık sık ülkesindeki durumu dünyayla paylaşıyor

'SALDIRI EMRİNİ VEREN HERKES SAVAŞ SUÇLUSU'

'İnsanlar ölüyor. Okullar, nükleer tesisler, kreşler bombalanıyor' diyen Zelenski, 'Putin'in savaş suçlusu olduğuna inanıyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Ben bu emirleri veren herkesin ve bu emirleri yerine getiren herkesin savaş suçlusu olduğuna inanıyorum.'

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'Ben ve ailemi öldürmek için ekipler gönderildi' diyen Zelenski, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi.

PUTİN'E NET MESAJ

'Putin'e bir mesajınız var mı?' sorusu üzerine Zelenski, 'Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey. Bunu kesinlikle bilmeli' dedi.

Ukrayna lideri, Putin'in kasıtlı olarak sivilleri hedef alıp almadığı sorusunun ise alakasız olduğunu öne sürdü ve "Neden umurumda olsun ki? Sonuç aynı" diye yanıtladı.

ABD'LİLERE İNGİLİZCE SESLENDİ

Zelensky, Amerikan halkına İngilizce olarak hitap ederek, Amerikalılar sıklıkla özgürlükten bahsederken, Ukraynalıların Rus işgaline direnmesi örneğinin özgürlüğün anlamını gösterdiğini söyledi. Ukrayna lideri, "Sizden uzak değiliz" dedi ve "Eğer özgürlüğümüz için tüm düşmanlara karşı nasıl savaştığımızı görüyorsanız ve nasıl hissettiğimizi anlıyorsanız, bizi destekleyin."

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına yaptığı açıklamanın yankısı devam ederken sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı:

"Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor" diyen Ukrayna lideri, "Onlar bize, barışçıl halka daha fazla saldıracak." dedi ve ekledi: "Tam bir Nazi uygulaması."

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Zelenskiy, Mariupol'de bir çocuğun susuzluktan susuzluktan öldüğünü de açıkladı. Ukrayna'dan gelen haberlere göre vurulan Ukrayna şehirlerinde altyapı sıkıntıları baş gösterdi. İçme suyu bulmakta zorluk yaşamaya başlayan halk ısınma ve yiyecek imkanlarının da uzağına düştü...